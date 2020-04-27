В Британии предупредили о детском синдроме, связанном с COVID-19

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Представители национальной системы здравоохранения (NHS) Представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с мультисистемным воспалительным симптомом, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом, передает благотворительная организация Paediatric Intensive Care Society в Twitter со ссылкой на письмо NHS.

"В последние три недели наблюдается явный рост числа случаев мультисистемного воспалительного состояния среди детей всех возрастов, которым требуется интенсивная терапия в Лондоне , а также в других регионах Великобритании. Во всех случаях наблюдаются признаки синдрома токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки с показателями крови, сопоставимыми с тяжелыми случаями COVID-19 у детей", - говорится в тексте письма NHS.

У заболевших детей наблюдаются боли в животе, желудочно-кишечные симптомы и воспаление оболочек сердца. У некоторых из пациентов тест на SARS-CoV-2 положительный, в ряде случаев - отрицательный, при этом есть признаки того, что у некоторых детей выработались антитела к вирусу.

"Растет беспокойство по поводу того, что у детей в Великобритании возникает воспалительный синдром, связанный с SARS-CoV-2, или что эти случаи могут быть связаны с другим, еще не идентифицированным, инфекционным патогеном", - предупреждает NHS.

Издание Guardian отмечает, что точное число случаев заболевания неизвестно, предположительно, пока их немного.