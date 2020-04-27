Ученые допустили передачу коронавируса через аэрозольные частицы

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Китайские ученые предполагают, что вирус SARS-CoV-2 может передаваться через аэрозольные частицы.
Согласно статье, опубликованной учеными из Китая в журнале Nature, передача вируса SARS-CoV-2 путем прямого контакта уже исследована, однако передача вируса аэрозольным путем изучена значительно хуже. Новое исследование основывалось на измерении концентрации РНК вируса в аэрозоли в различных зонах больниц Уханя во время вспышки COVID-19. Концентрация РНК в аэрозоли в изоляторах или в проветриваемых помещениях была низкой, при этом в туалетных комнатах концентрация была превышена. Такой же высокий уровень концентрации отмечался в комнатах медперсонала, однако после проведения там дезинфекции уровень снижался до степени, когда фрагменты РНК вируса невозможно было обнаружить.
"Несмотря на то, что мы не установили инфицирующую способность вируса, обнаруженного в этой зоне больниц, мы предполагаем, что SARS-CoV-2 может передаваться через аэрозоль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снизить концентрацию РНК вируса может помочь проветривание комнаты, дезинфекция защитной экипировки, а также правильное использование и дезинфекция туалетных зон.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
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