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2020-04-27T16:18
https://ria.ru/20200427/1570638020.html
Путин оценил ситуацию с распределением средств на защиту лесов от пожаров
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РИА Новости

Путин оценил ситуацию с распределением средств на защиту лесов от пожаров

16:18 27.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах
Президент РФ Владимир Путин и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минэкологии пересмотреть действующую методику распределения между регионами средств из федерального бюджета на противопожарную лесоохрану с учетом новых реалий.
В ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ глава Республики Саха Айсен Николаев указал на диспропорцию, которая в настоящее время существует в федеральном финансировании многолесных и особо горимых субъектов РФ. По его словам, в среднем на эти цели по России на один гектар выделяется 199 рублей, по Красноярску этот показатель - 8 рублей на гектар, в республике Саха - 6 рублей 90 копеек. В связи с этим он попросил либо об увеличении финансирования, либо о том, чтобы полномочия по противопожарной лесоохране были документально закреплены за регионами, для того, чтобы на это можно было направлять средства из бюджетов.
Президент РФ Владимир Путин и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах
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"Понял, вы правы, согласен", - сказал Путин, выслушав Николаева и предоставив слово министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину.
Кобылкин сообщил, что "фактическое финансирование на сегодняшний день это 32,9 миллиарда рублей".
"Подожди, подожди. Мы не об этим, как в деревне говорят, мы о другим. Понятно? Они же говорят не о том, что мало, хотя мало всегда, они говорят о диспропорции, о том, что где-то много дают, где пожаров нет, а где пожары есть, там дают меньше", - прервал его Путин.
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Министр доложил, что методика распределения средств была утверждена правительством в 2006 году. "Формула сложная, она учитывает в том числе и бюджетную обеспеченность того или иного субъекта, там очень много критериев", - пояснил он.
"Надо внимательно посмотреть на эту методику. Там ведь понятно, что критериев много, а жизнь - она идет вперед, меняется, условия меняются жизни, в которых мы функционируем, и нужно из этого исходить , а не из того, что написано в 2006 году. Я вас прошу к этому вернуться и еще раз посмотреть повнимательнее, как рассчитываются эти средства, выделяемые регионам", - сказал на это Путин.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевДмитрий КобылкинВладимир ПутинКрасноярскОбщество
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