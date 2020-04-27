Путин оценил ситуацию с распределением средств на защиту лесов от пожаров

Президент РФ Владимир Путин и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах

Президент РФ Владимир Путин и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поручил Минэкологии пересмотреть действующую методику распределения между регионами средств из федерального бюджета на противопожарную лесоохрану с учетом новых реалий.

В ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ глава Республики Саха Айсен Николаев указал на диспропорцию, которая в настоящее время существует в федеральном финансировании многолесных и особо горимых субъектов РФ. По его словам, в среднем на эти цели по России на один гектар выделяется 199 рублей, по Красноярску этот показатель - 8 рублей на гектар, в республике Саха - 6 рублей 90 копеек. В связи с этим он попросил либо об увеличении финансирования, либо о том, чтобы полномочия по противопожарной лесоохране были документально закреплены за регионами, для того, чтобы на это можно было направлять средства из бюджетов.

"Понял, вы правы, согласен", - сказал Путин, выслушав Николаева и предоставив слово министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину

Кобылкин сообщил, что "фактическое финансирование на сегодняшний день это 32,9 миллиарда рублей".

"Подожди, подожди. Мы не об этим, как в деревне говорят, мы о другим. Понятно? Они же говорят не о том, что мало, хотя мало всегда, они говорят о диспропорции, о том, что где-то много дают, где пожаров нет, а где пожары есть, там дают меньше", - прервал его Путин.

Министр доложил, что методика распределения средств была утверждена правительством в 2006 году. "Формула сложная, она учитывает в том числе и бюджетную обеспеченность того или иного субъекта, там очень много критериев", - пояснил он.