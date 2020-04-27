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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T13:08
https://ria.ru/20200427/1570625833.html
ООН: введение ЧС из-за COVID-19 не должно быть инструментом для репрессий
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570783_0:0:2928:1646_1036x0_80_0_0_e73ab7ff60320516f2c726709da2b808.jpg
РИА Новости

ООН: введение ЧС из-за COVID-19 не должно быть инструментом для репрессий

13:08 27.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 апр - РИА Новости, Елизавета Исакова. Введение чрезвычайного положения или исключительных мер для борьбы с распространением COVID-19 не должно становиться инструментом для репрессий и контроля населения, заявила в понедельник Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
"Чрезвычайные полномочия не должны быть оружием, которым правительства могут воспользоваться для подавления инакомыслия, контроля над населением и даже бесконечного пребывания у власти. Их следует использовать, чтобы эффективно справиться с пандемией - ни больше, ни меньше", - говорится в заявлении Бачелет, распространенной пресс-службой УВКПЧ ООН.
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По ее словам, государства могут ограничивать некоторые права на охрану здоровья населения в соответствии с законодательством в области прав человека, а также получить дополнительные полномочия в случае введения в стране чрезвычайного положения. Однако все ограничения должны соответствовать требованиям в области прав человека: быть необходимыми, пропорциональными, недискриминационными, с ограниченным сроком действия.
При этом право на жизнь, запрещение пыток и других видов жестокого обращения, а также право не подвергаться произвольному задержанию должны продолжать применяться при любых обстоятельствах, подчеркнула Бачелет.
"Стрельба, задержание или жестокое обращение с кем-либо за нарушение комендантского часа из-за того, что человек отчаянно ищет пищу, безусловно, является неприемлемой и противозаконной реакцией. Так же, как и невозможность для женщин попасть в больницу для родов", - отметила Верховный комиссар ООН.
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Она добавила, что задержание людей за нарушение комендантского часа является небезопасной практикой. Тюрьмы и места лишения свободы являются средой высокого риска, и государства должны сосредоточиться на освобождении тех, кто может быть благополучно освобожден, а не задерживать больше людей. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов должны применять силу только в случае крайней необходимости, а боевые патроны могут быть использованы только в случае угрозы для жизни сотрудника.
"Учитывая исключительный характер кризиса, очевидно, что государствам нужны дополнительные полномочия, чтобы справиться с ним. Однако, если верховенство закона не соблюдается, то чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения рискует превратиться в катастрофу с точки зрения прав человека, с негативными последствиями, которые надолго переживут саму пандемию", - заключила Бачелет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мишель БачелетООНВ мире
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