ООН: введение ЧС из-за COVID-19 не должно быть инструментом для репрессий

ЖЕНЕВА, 27 апр - РИА Новости, Елизавета Исакова. Введение чрезвычайного положения или исключительных мер для борьбы с распространением COVID-19 не должно становиться инструментом для репрессий и контроля населения, заявила в понедельник Верховный комиссар Введение чрезвычайного положения или исключительных мер для борьбы с распространением COVID-19 не должно становиться инструментом для репрессий и контроля населения, заявила в понедельник Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет

"Чрезвычайные полномочия не должны быть оружием, которым правительства могут воспользоваться для подавления инакомыслия, контроля над населением и даже бесконечного пребывания у власти. Их следует использовать, чтобы эффективно справиться с пандемией - ни больше, ни меньше", - говорится в заявлении Бачелет, распространенной пресс-службой УВКПЧ ООН.

По ее словам, государства могут ограничивать некоторые права на охрану здоровья населения в соответствии с законодательством в области прав человека, а также получить дополнительные полномочия в случае введения в стране чрезвычайного положения. Однако все ограничения должны соответствовать требованиям в области прав человека: быть необходимыми, пропорциональными, недискриминационными, с ограниченным сроком действия.

При этом право на жизнь, запрещение пыток и других видов жестокого обращения, а также право не подвергаться произвольному задержанию должны продолжать применяться при любых обстоятельствах, подчеркнула Бачелет.

"Стрельба, задержание или жестокое обращение с кем-либо за нарушение комендантского часа из-за того, что человек отчаянно ищет пищу, безусловно, является неприемлемой и противозаконной реакцией. Так же, как и невозможность для женщин попасть в больницу для родов", - отметила Верховный комиссар ООН.

Она добавила, что задержание людей за нарушение комендантского часа является небезопасной практикой. Тюрьмы и места лишения свободы являются средой высокого риска, и государства должны сосредоточиться на освобождении тех, кто может быть благополучно освобожден, а не задерживать больше людей. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов должны применять силу только в случае крайней необходимости, а боевые патроны могут быть использованы только в случае угрозы для жизни сотрудника.

"Учитывая исключительный характер кризиса, очевидно, что государствам нужны дополнительные полномочия, чтобы справиться с ним. Однако, если верховенство закона не соблюдается, то чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения рискует превратиться в катастрофу с точки зрения прав человека, с негативными последствиями, которые надолго переживут саму пандемию", - заключила Бачелет.