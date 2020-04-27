В Орловской области рассказали о новых случаях коронавируса

БРЯНСК, 27 апр - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Орловской области увеличилось до 407 человек после того как за сутки было подтверждено ещё 44 случая заболевания, говорится в сообщении правительства.
"По состоянию на 27 апреля в регионе подтверждено 44 случая заболевания коронавирусом. По контакту - 36, прибывшие - 8 человек", - говорится в сообщении.
Общее количество заболевших в Орловской области - 407. Ранее сообщалось о двух умерших с диагнозом COVID-19 в Орловской области.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.