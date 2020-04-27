В Тульской области число заразившихся коронавирусом достигло 713

ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Тульской области за сутки увеличилось на 69, общее число заболевших выросло до 713, из них 62 выздоровели, сообщает областное правительство.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксирован 6198 новых случаев, в том числе 69 - в Тульской области.
"Инфекция обнаружена у жителей Тулы, Алексинского, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 18 человек работают в столичном регионе, 6 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее", - говорится в сообщении.
Три жителя Киреевского, Узловского и Куркинского районов, в том числе ребенок, выздоровели после COVID-19 и были выписаны из больниц.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 713 человек, 62 выздоровели. Умерли пять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них один врач-терапевт. А 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.