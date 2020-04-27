В Тульской области число заразившихся коронавирусом достигло 713

ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Тульской области за сутки увеличилось на 69, общее число заболевших выросло до 713, из них 62 выздоровели, сообщает областное правительство.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксирован 6198 новых случаев, в том числе 69 - в Тульской области.

"Инфекция обнаружена у жителей Тулы , Алексинского, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 18 человек работают в столичном регионе, 6 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее", - говорится в сообщении.

Три жителя Киреевского, Узловского и Куркинского районов, в том числе ребенок, выздоровели после COVID-19 и были выписаны из больниц.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 713 человек, 62 выздоровели. Умерли пять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них один врач-терапевт. А 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.