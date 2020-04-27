Генпрокуратура выявила сайты с китайскими "лекарствами" от COVID-19

По информации ведомства, на девяти интернет-ресурсах предлагались услуги по изготовлению индивидуальных пропусков и справок на время карантина для передвижения по Москве и области за вознаграждение от 900 до 3 тысяч рублей.

В Северной Осетии были выявлены восемь ресурсов с видеообращением, автор которого, говоря о ситуации с коронавирусом, говорит о "цифровом концлагере", утверждая, что "в людей хотят внедрить искусственный интеллект через чипы, через обезличивание человека, через биометрию, через дистанционное обучение".