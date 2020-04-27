Генпрокуратура выявила сайты с китайскими "лекарствами" от COVID-19

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к фейкам о продаже "оригинальных" китайских лекарств от коронавируса, а также к сайтам, где за вознаграждение предлагалось приобрести цифровой пропуск для Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.
В Пермском крае были обнаружены фейки о продаже "оригинальных препаратов против коронавируса: Фапиравир, Авиган, Фавилавир", якобы разработанных в Китае. Цена указанного препарата на сайте составляет от 9 тысяч рублей за упаковку. При этом Минздрав для лечения коронавирусной инфекции рекомендовал другие лекарственные препараты, отмечают в ведомстве.
По информации ведомства, на девяти интернет-ресурсах предлагались услуги по изготовлению индивидуальных пропусков и справок на время карантина для передвижения по Москве и области за вознаграждение от 900 до 3 тысяч рублей.
В Северной Осетии были выявлены восемь ресурсов с видеообращением, автор которого, говоря о ситуации с коронавирусом, говорит о "цифровом концлагере", утверждая, что "в людей хотят внедрить искусственный интеллект через чипы, через обезличивание человека, через биометрию, через дистанционное обучение".
"На указанных интернет-ресурсах размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности. Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", - сообщает ведомство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.