Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник

МОСКВА, 27 апр- РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня местами небольшой дождь ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице плюс 10-12 градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы сегодня ожидаем облачную с прояснениями погоду, во второй половине дня местами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 10-12 градусов, от 8 до 13 по области",- сказал Синенков.
Метеоролог также отметил, что ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, что немного ниже нормы.