Якутский депутат сдал положительный анализ на коронавирус

"Народные депутаты Республики Саха (Якутия), которые в силу своей профессии находятся на рабочем месте, прежде всего, работающие в медицинских учреждениях, наравне с коллегами подвержены рискам заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня у одного из народных депутатов республики подтвердился предварительно положительный результат на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)", - рассказали в пресс-службе.