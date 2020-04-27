Якутский депутат сдал положительный анализ на коронавирус

ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Предварительно положительный результат показал анализ на COVID-19 у депутата регионального парламента, контактировавшие с ним коллеги и члены правительства Якутии определены, сообщает пресс-служба госсобрания (Ил Тумэн) республики.
В воскресенье вечером в парламенте подтвердили информацию, распространенную пользователями соцсети.
"Народные депутаты Республики Саха (Якутия), которые в силу своей профессии находятся на рабочем месте, прежде всего, работающие в медицинских учреждениях, наравне с коллегами подвержены рискам заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня у одного из народных депутатов республики подтвердился предварительно положительный результат на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что ограниченный круг лиц из числа народных депутатов, сотрудников аппарата парламента, членов правительства и представителей администрации главы и правительства Якутии, с которыми контактировал депутат, определен. Все контактировавшие депутаты и сотрудники Ил Тумэна ушли на самоизоляцию, у них взяты первичные анализы.
"Руководство государственного собрания (Ил Тумэн) продолжит работать удаленно, соблюдая режим самоизоляции", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пленарное заседание, ранее намеченное на 24 марта, было перенесено из-за контактов отдельных народных депутатов с инфицированным. Девятого апреля парламент республики собрался на внеочередное пленарное заседание. Спикер госсобрания Петр Гоголев рекомендовал иногородним коллегам и депутатам старше 65 лет не приходить. 23 апреля у депутатов состоялось первое дистанционное заседание.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.