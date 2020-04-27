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Культура
2020-04-27T00:00
https://ria.ru/20200427/1570603212.html
Что смотреть онлайн 27 апреля. Расписание трансляций
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570603088_0:83:1024:659_1036x0_80_0_0_ec986d272975c99eb54b2f02e98e75e8.jpg
РИА Новости

Что смотреть онлайн 27 апреля. Расписание трансляций

00:00 27.04.2020
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© TheatreHDСцена из оперы "Золушка" Метрополитен-оперы
Сцена из оперы Золушка Метрополитен-оперы
© TheatreHD
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В понедельник есть, что выбрать из онлайн трансляций. Можно посмотреть сказочную "Золушку" Метрополитен-оперы или незабываемый спектакль "Медея" Театра Вахтангова. О том, что интересного можно найти в Интернете — в материале РИА Новости.

Утро

С 2:30 (27 апреля) до 01:30 (28 апреля) будет доступна к просмотру знаменитая "Золушка" Метрополитен-оперы в постановке Чезаре Льеви. Интересно, что в этой версии нет никакой мачехи, а главным тираном окажется отец героини. Не запланировано появление кареты-тыквы или феи-крестной (добродетель Золушки обещают вознаградить более рациональным способом).
В 11:00 Владимирский театр кукол покажет интерактивный спектакль "Дядя Степа и пожар". Главный герой в игровой форме объяснит маленьким зрителям, как себя вести, чтобы не попадать в неприятности.

День

В 13:00 Берлинская государственная опера приглашает на показ “Кармен”. Режиссер — Мартин Кушей, солируют: Анита Рачвелишвили, Майкл Фабиано, Лучио Галло. Интересно, что на премьере 1875 году в парижском театре "Опера-комик" публика очень холодно приняла новое произведение Жоржа Бизе. А теперь это одна из самых популярных музыкальных постановок в мире.
В 15:00 Гоголь-Центр повторит трансляцию спектакля современного танца "Шекспир" Евгения Кулагина. Спектакль был создан из многочасовых импровизаций.
В 16:30 Русский музей, который в субботу отпраздновал свое 125-летие онлайн, приглашает на онлайн-экскурсию, посвященную произведениям Карла Брюллова в своей коллекции.
В 17:00 Пермский театр оперы и балета продолжит трансляцию конкурса артистов балета "Арабеск" имени Екатерины Максимовой. Покажут гала-концерт лауреатов и дипломантов конкурса 2016 года.

Вечер

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮлия Рутберг (Медея) и Григорий Антипенко (Язон) в сцене из спектакля по пьесе Жана Ануя "Медея" режиссера Михаила Цитриняка в Государственном академическом театре имени Евг. Вахтангова.
Репетиция спектакля Медея
1 из 3
Юлия Рутберг (Медея) и Григорий Антипенко (Язон) в сцене из спектакля по пьесе Жана Ануя "Медея" режиссера Михаила Цитриняка в Государственном академическом театре имени Евг. Вахтангова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Юлия Рутберг (Медея) и Григорий Антипенко (Язон) в сцене из спектакля по пьесе Жана Ануя "Медея" режиссера Михаила Цитриняка в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

Репетиция спектакля Медея
2 из 3

Юлия Рутберг (Медея) и Григорий Антипенко (Язон) в сцене из спектакля по пьесе Жана Ануя "Медея" режиссера Михаила Цитриняка в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮлия Рутберг (Медея) в сцене из спектакля по пьесе Жана Ануя "Медея" режиссера Михаила Цитриняка в Государственном академическом театре имени Евг. Вахтангова.
Юлия Рутберг (Медея) в сцене из спектакля по пьесе Жана Ануя Медея
3 из 3
Юлия Рутберг (Медея) в сцене из спектакля по пьесе Жана Ануя "Медея" режиссера Михаила Цитриняка в Государственном академическом театре имени Евг. Вахтангова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
1 из 3
Юлия Рутберг (Медея) и Григорий Антипенко (Язон) в сцене из спектакля по пьесе Жана Ануя "Медея" режиссера Михаила Цитриняка в Государственном академическом театре имени Евг. Вахтангова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 3

Юлия Рутберг (Медея) и Григорий Антипенко (Язон) в сцене из спектакля по пьесе Жана Ануя "Медея" режиссера Михаила Цитриняка в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 3
Юлия Рутберг (Медея) в сцене из спектакля по пьесе Жана Ануя "Медея" режиссера Михаила Цитриняка в Государственном академическом театре имени Евг. Вахтангова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В 19:00 театр Вахтангова представляет "Медею". В постановке Михаила Цитриняка играют Юлия Рутберг, Григорий Антипенко, Андрей Зарецкий, Наталья Молева, Владимир Логвинов.
В 19:00 Театр Маяковского "выйдет в сеть" с проектом "Маленькие вечера". Это показ видеозаписей творческих встреч, концертов, чтецких программ в исполнении артистов "Маяковки". В понедельник покажут творческий вечер Виталия Ленского "Сорок пятая весна!". Трансляция доступна на официальном сайте театра сутки.
В 19:00 Электротеатр Станиславский планирует показ из цикла "Золотой осел. Разомкнутое пространство работы". Создатели постановки предложили разным режиссерам сделать свою версию произведения Апулея. Так, композиция “Мохнатая”, посвящена странствиям Психеи, которая ищет оставившего ее Амура.
В 19:00 в Александринском театре начинается постановка “Новое время” Марата Гацалова по драме Татьяны Рахмановой о Галилее, созданной по заказу театра. Смотреть стоит ради впечатляющих декораций из нескольких тонн металла на сцене, музыки Владимира Раннева и современной хореографии Татьяны Гордеевой.
В 19:00 театр имени Ленсовета планирует показ “Заповедника” режиссера Василия Сенина, который последний раз появлялся на сцене в 2016 году. В спектакле по одноименной повести Сергея Довлатова, где писатель вспоминает свой опыт работы экскурсоводом в Пушкинском музее в Михайловском, главные роли исполнили Артур Ваха и Анна Ковальчук.
Репетиция спектакля
8 апреля, 08:00Культура
Билет в первый ряд. Лучшие мировые спектакли в период карантина
В 19:00 Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии продолжает свой марафон онлайн-трансляций концертом "Легар-гала", который был подготовлен к 150-летию композитора Франца Легара.
В 19:00 начнется последний показ Фестиваля студенческих спектаклей "Твой шанс. Онлайн". Молодые актеры из Театральной академии Гамбурга и Театра Талия представят свое видение произведений Даниила Хармса. "Погибшие в житейском поле" поставил Йорг Поль.
В 19:00 театр "Практика" покажет спектакль "Black & Simpson" в постановке Казимира Лиске. Роль Гектора Блэка исполняет Александр Феклистов.
В 20:00 международный проект "Русские сезоны" проведут трансляцию концерта симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга. За дирижерским пультом − народный артист России Александр Чернушенко. В программе: "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова. Они состоят из трех частей: Non Allegro "Полдень", Andante con moto (Tempo di valse) "Сумерки", Lento assai "Полночь".
В 21:00 Венская опера приглашает на спектакль "Мадам Баттерфляй" на музыку Джакомо Пуччини в постановке Йозефа Гилена, дирижер Филипп Оген.
Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета
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"Быть или не быть" на карантине. Лучшие "Гамлеты" разных театров
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КультураКоронавирус в РоссииТеатрБалетОпераНовости культурыЭлектротеатр СтаниславскийМосковский театр им. МаяковскогоМетрополитен-операГоголь-центрТеатр музыкальной комедии (Санкт-Петербург)Театр имени Е. ВахтанговаРусский музейПермский театр оперы и балетаЮлия Рутберг
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