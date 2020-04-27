Что смотреть онлайн 27 апреля. Расписание трансляций

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В понедельник есть, что выбрать из онлайн трансляций. Можно посмотреть сказочную "Золушку" Метрополитен-оперы или незабываемый спектакль "Медея" Театра Вахтангова. О том, что интересного можно найти в Интернете — в материале РИА Новости.