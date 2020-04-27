Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей

Участница коллектива GURU GROOVE FOUNDATION Татьяна Шаманина во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Международный день джаза музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party проведет благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала.

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Марафон начнется 30 апреля в 16:00 по Москве и объединит разные локации, от импровизированных сцен до домашних студий, в единое музыкальное пространство. В марафоне примут участие джазмены России и мира (полный список — на сайте фестиваля ). К выступлениям музыкантов добавятся и видеообращения врачей с их рабочих мест в больницах и медицинских центрах — с переднего края борьбы за жизнь и здоровье людей.

"Россия солидарна со всем миром в беспрецедентном сражении с коронавирусом. На нашем фестивале Koktebel Jazz Party всегда звучала и звучит международно конвертируемая музыка. Все, что мы соберем в рамках нашего марафона, мы отдадим врачам, тем, кто помогает нам в эти тяжелые времена", — отметил основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев.

В онлайн-марафон войдет в том числе программа "Джаз со скоростью света", впервые в мире реализованная на фестивале в Коктебеле в 2006 году. Основная идея проекта — показать, что музыка стирает любые границы. Подтверждением станет традиционный джем-сейшен по видеомосту c Санкт-Петербургом.

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Koktebel Jazz Party Doctor Jazz © Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Koktebel Jazz Party Doctor Jazz

Организаторами благотворительного онлайн-марафона выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций ( РФПИ ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках можно перевести благотворительному фонду помощи взрослым "Живой" , ставшему оператором марафона. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443. Прием пожертвований уже открыт.

"Доктор Джаз" (Doctor Jazz), композиция 1926 года известного американского джазмена Джозефа "Кинга" Оливера, дала название марафону. Одна из ее строк: "Когда попадаешь в беду, границы стираются" (When I’m in Trouble Bounds are Mixed) — выражает истинный дух джаза, глобальной силы, которая укрепляет взаимопонимание и способствует диалогу и взаимопомощи между людьми.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин.

Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Российский фонд прямых инвестиций ( РФПИ ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний совместно с ведущими иностранными стратегическими инвесторами. Совместно с партнерами РФПИ реализовал более 80 проектов общим объемом свыше 1,8 триллиона рублей, охватывающих 95% регионов России.

РФПИ предпринимает активные усилия по противодействию COVID-19: налажено производство российско-японской системы экспресс-диагностики EMG, обладающей максимальной точностью (99,9%) и скоростью (до 30 минут) тестирования, совместно с ГК "Химрар" создается производство антивирусного препарата "Фавипиравир", в партнерстве с РФПИ и ГК "Медскан" и компанией G42 из ОАЭ запущен проект диагностики и выявления пневмонии с использованием технологии ИИ. РФПИ выступил одним из инициаторов создания Альянса по борьбе с коронавирусом, в который также вошли Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Яндекс, Mail.ru Group и МИА "Россия сегодня".