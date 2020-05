Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей

В онлайн-марафон войдет в том числе программа "Джаз со скоростью света", впервые в мире реализованная на фестивале в Коктебеле в 2006 году. Основная идея проекта — показать, что музыка стирает любые границы. Подтверждением станет традиционный джем-сейшен по видеомосту c Санкт-Петербургом.

"Доктор Джаз" (Doctor Jazz), композиция 1926 года известного американского джазмена Джозефа "Кинга" Оливера, дала название марафону. Одна из ее строк: "Когда попадаешь в беду, границы стираются" (When I’m in Trouble Bounds are Mixed) — выражает истинный дух джаза, глобальной силы, которая укрепляет взаимопонимание и способствует диалогу и взаимопомощи между людьми.