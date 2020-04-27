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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-27T08:00
https://ria.ru/20200427/1570597530.html
Революция США против русско-арабской мощи подавлена и "стоит на коленях"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570372263_0:109:3446:2047_1036x0_80_0_0_2b57db2dc94f23c3075d14e9b35e08a9.jpg
РИА Новости

Революция США против русско-арабской мощи подавлена и "стоит на коленях"

08:00 27.04.2020
282573
© AP Photo / Eric GayДобыча нефти
Добыча нефти
© AP Photo / Eric Gay
Добыча нефти. Архивное фото
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Авторитетное британское издание Financial Times, специализирующееся на продвижении повестки глобальной финансовой элиты, вынуждено искать хоть какой-то позитив в сложившейся на рынке нефти ситуации. Причем в силу особенностей аудитории просто заявить о том, что российская экономика страдает от низких цен на нефть, — это плохо и недостаточно, так как состоятельных читателей по обе стороны Атлантики геополитические аспекты волнуют и привлекают только в тех случаях, когда не страдает их собственный кошелек.
В результате даже любителям "гуманитарного джингоизма" из редакции ведущего лондонского СМИ приходится признать, что пока все идет плохо, но Америка в целом и американский сланцевый сектор в частности когда-нибудь отомстят России и Саудовской Аравии. Ну а пока ситуация в пересказе Financial Times выглядит примерно так: сланцевый сектор американской "нефтянки" испытывает колоссальные страдания и переживает глубокое унижение, но мечтает о будущем величии.
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"Сланцевый сектор нефтяной промышленности, чей рост позволил Трампу похвастаться сокращением зависимости США от ближневосточной нефти и развязал ему руки для введения санкций против экспортеров энергии из Ирана и России, сейчас стоит на коленях", — подчеркивают аналитики британского издания. И сразу же немного охлаждают пыл всех, кто надеется на то, что государственная помощь из Вашингтона радикально изменит ситуацию, предсказывая, что "какая-то (государственная. — Прим. ред.) поддержка сейчас выглядит неизбежной, но какой бы ни была (ее. — Прим. ред.) форма, откат нефтяного сектора США, вероятно, будет столь же ошеломляющим, как и его рост в последние годы".
Оценки журналистов можно было бы списать на склонность представителей медиа к гиперболизации и нагнетанию паники, но представители международных нефтедобывающих и нефтетрейдинговых компаний используют не менее эмоциональные выражения для описания перспектив нефтяного рынка. Агентство Bloomberg сообщает: "Понедельник (день, когда цена на нефть на американских биржах стала отрицательной. — Прим. ред.) действительно сосредоточил умы людей на том, что добыча должна замедлиться", — заявил Бен Лакок, сопредседатель отдела торговли нефтью в Trafigura Group, и добавил, что был "это удар в лицо рынку, который был нужен для того, чтобы понять, что все это серьезно".
В сумме вырисовывается довольно целостный британско-американский образ: сланцевая индустрия стоит на коленях и ее бьют по лицу. Как же найти оптимизм в этой ситуации? Для оптимизма есть специальные эксперты из главного аналитического центра США Council on Foreign Relations. Financial Times приводит позицию эксперта Council on Foreign Relations по нефтяному рынку:
"Если Россия и Саудовская Аравия считают, что могут закрыть (американский. — Прим. ред.) сланец, они ошибаются", — заявляет Эми Майерс Джаффе. — Все, что они могут сделать, это поменять владельцев (сланцевых компаний. — Прим. ред.)".
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Это очень популярная позиция, которая сводится к тому, что банкротство сланцевых компаний не имеет значения, у них всего лишь поменяются владельцы, — и новые владельцы, уже не обремененные долгами старых, будут с удовольствием продолжать наводнять рынок дешевой нефтью во имя продвижения геополитических интересов США. Проблема этой теории в том, что новыми владельцами как раз будут те самые кредиторы (начиная от банков или инвестиционных компаний и заканчивая пенсионными фондами), за счет которых, собственно, и проходила "сланцевая революция". Именно деньги этих кредиторов сжигались в топке сланцевой — абсолютно неэффективной с финансовой точки зрения даже при более высоких ценах на нефть — добычи. Теперь этим кредиторам достанутся убыточные месторождения и перспектива в случае продолжения их работы потерять еще больше своих денег, то есть добавить к уже зафиксированным потерям дополнительные убытки на каждую добытую бочку.
Можно попытаться найти на рынках капитала очередной транш не очень умных инвесторов, которые прокредитуют продолжение работы сланцевых компаний, но это будет довольно сложно сделать: все не очень умные инвесторы, которые верили в перспективы сланца, в него же уже вложились — и именно им предстоит стать обладателями остатков активов этих нефтяных компаний в процессе массового банкротства. Если владельцами остатков, точнее останков, "сланцевых империй" станут крупные нефтяные компании — неважно, американские или международные, — они тоже вряд ли будут наращивать сланцевую добычу, из-за которой обвалились цены их собственных акций, а также были урезаны дивиденды их владельцев.
По оценке американского агентства информации Министерства энергетики (EIA), США вернутся в статус нетто-импортера нефти уже в конце 2020 года.
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Журналисты из FT, впрочем, описывают в качестве оптимистичного сценария рост цен на нефть до 80 долларов за баррель и воскрешение сланцевого сектора США. Надо признать, что это действительно вполне возможный сценарий, только его явно не стоит интерпретировать как некое поражение Эр-Рияда или Москвы, ибо 80 долларов за баррель — это вполне интересная и выгодная цена как для России, так и для Саудовской Аравии, а также для других стран ОПЕК. Перед участниками сделки ОПЕК+ никогда не стояла задача именно "уничтожить" этот сегмент американской нефтяной промышленности. Задача была в том, чтобы отучить (или убрать с рынка) американские компании, которые занимались демпингом за чужие деньги и наносили ущерб всем остальным добытчикам, включая даже крупные американские компании, которые не играли в сланцевые игры. В каком-то смысле "отучить" не получилось, зато с вариантом "убрать" — причем в самом прямом, физическом смысле — все пока идет неплохо. Как сообщает главная техасская газета Houston Chronicle, "Великое отключение нефтяных скважин в Техасе началось".
Впрочем, практика уже показывает, что если текущего кризиса окажется недостаточно, то рынок может повторить свой коронный удар по лицу сланцевых компаний. Уже очевидно, что запас прочности у них совсем не соответствует заявлениям, сделанным еще месяц назад.
Американскому сланцу, вероятно, предстоит немного отдохнуть от революций и вернуться на рынок тогда, когда на нем зафиксируются совсем другие, более приятные для всех остальных добытчиков нефтяные цены.
Мы ее теряем!
30 марта, 16:09Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Мы ее теряем!
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьОПЕКСаудовская АравияСШАНефтьАвторыМнение - АвторыЭкономика
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