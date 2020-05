Революция США против русско-арабской мощи подавлена и "стоит на коленях"

В сумме вырисовывается довольно целостный британско-американский образ: сланцевая индустрия стоит на коленях и ее бьют по лицу. Как же найти оптимизм в этой ситуации? Для оптимизма есть специальные эксперты из главного аналитического центра США Council on Foreign Relations. Financial Times приводит позицию эксперта Council on Foreign Relations по нефтяному рынку: