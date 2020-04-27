"Песенка спета?": лучшие треки, которые нам успел подарить коронавирус

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вспышка коронавируса и массовая самоизоляция привела к тому, что музыканты из разных стран остались без концертов и выступлений. Но многие исполнители не отчаялись и стали писать песни, посвященные COVID-19 и борьбе с ним. Кто-то даже приспособился снимать клипы. Получаются они не хуже, чем до всех этих событий. Лучшие работы известных певцов и групп — в материале РИА Новости.

"Коронавайрус из риал"

Cardi B. После того, как 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире, певица Все началось с хип-хоп исполнительницы. После того, как 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире, певица опубликовала в инстаграме эмоциональное видео, в котором рассказывает, что "напугана" и планирует "запасаться едой".

Там она также произносит слова: "Ha-ha-ha, Coronavirus, is real, is getting real, is real" ("Коронавирус — это реальность, это действительно серьезно"). Кто бы мог подумать, что эта фраза станет всемирно известным хитом и практически крылатым выражением (у этого ролика уже более 31 миллиона просмотров).

Позже диджей iMarkkeyz наложил на нее ритмичный бит и опубликовал получившийся трек в Сети. Он так и называется "Coronavirus". Сейчас его напевают миллионы пользователей и используют блогеры, когда записывают шуточные видео.

Лучшие времена обязательно наступят

В конце марта музыканты из американской рок-группы OneRepublic обрадовали поклонников, представив динамичную песню "Better days" из нового альбома Human (релиз состоится в мае). Композицию записывали на карантине.

"В ней мы поем о реальных событиях, которые происходят в мире прямо сейчас", — рассказал фронтмен группы Райан Теддер в инстаграме.

Часть доходов от этой песни OneRepublic пожертвует благотворительному фонду MusiCares Covid-19, который помогает представителям музыкального сообщества, которые пострадали из-за пандемии.

"Слезы льются на рейве", но танцевать можно

"Всем отмененным вечеринкам посвящается", — говорится в описании клипа группы Cream Soda на трек "Плачу на техно".

Несмотря на то, что композиция вышла в 2017 году (авторы — группа "Хлеб"), она оказалась как никогда кстати. Смелый и ритмичный трек в стиле электропоп многих заставил подпевать и зажигать, как это делают участники клипа прямо на балконах.

Видео создал шоумен и сценарист Александр Гудков, фантазия которого не знает границ. Поэтому вот вам и фигуристка, и "пухляш" из клипа Little big, и даже дезинфектор в защитном костюме, который обрабатывает шест для танцовщицы.

Прислушайтесь к старшим

В отличие от молодых и амбициозных коллег, лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков спокойно просит всех "Не выходить за дверь" в одноименной новой песне, которая вошла в музыкальный цикл "Подношения интересному времени".

Почти каждый день он представляет в Сети видео, в которых исполняет хиты разных лет, например, "Дубровский" или "Платан", а также записанные недавно: "Даже не думай об этом", "Современная песня". С конца марта вышло 23 композиции.

Сейчас и в "города-призраки" не трудно поверить

Вспышка коронавируса вдохновила и легендарную рок-группу The Rolling Stones. Впервые за восемь лет британцы выпустили новую песню "Living in a ghost town", которая частично была создана на самоизоляции.

Оказалось, что текст был готов еще год назад, но сейчас его немного изменили, чтобы он лучше соответствовал тому, что происходит в мире.

"Нам показалось, что песня перекликается с обстоятельствами, в которых мы живем сегодня", — рассказал вокалист группы Мик Джаггер.

Участники The Rolling Stones поют о "городе-призраке", а в клипе показывают пустые улицы Лондона, метро и известные достопримечательности, которые уже долгое время скучают по туристам и зрителям.

Умом девчонок не понять даже на карантине

Участники из американского дуэта Twenty One Pilots в песне "Level of concern" поют об отношениях с девушкой, которые, судя по всему, ей наскучили, а возможно, она просто обиделась. Но очевидно, что разлад произошел во время самоизоляции.

"Ты будешь моим маленьким карантином? Или на этом у нас все закончится?"— пытаются добиться ответа музыканты.

Трек и клип Twenty One Pilots создавали дома. Несмотря на печальный подтекст, у них получилась позитивная и радостная работа. Под эту песню хочется потанцевать.

"Песнь, изгоняющая коронавирус"

Российские знаменитости предложили способ, как изгнать коронавирус. Актеры, музыканты и телеведущие исполнили а капелла песню "Ветер перемен" из фильма "Мэри Поппинс, до свидания" (1983 год). Инициатором стала группа "Fruktы" — постоянные участники развлекательного шоу "Вечерний Ургант".

"Эта песня помогла планете пережить ни одну эпидемию: чуму, эболу, птичий грипп, экономические кризисы разных лет, по последним данным, даже нашествие половцев и печенегов. Мы запускаем проверенную временем музыкальную вакцину", — написал шоумен Тимур Родригез.