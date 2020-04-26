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2020-04-26T19:49
https://ria.ru/20200426/1570599617.html
Эксперт объяснил частую смену курса "Академика Черского"
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РИА Новости

Эксперт объяснил частую смену курса "Академика Черского"

19:49 26.04.2020
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© Фото : Газпром флотКраново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© Фото : Газпром флот
МОСКВА, 26 апр – РИА Ноовсти. Изменение портов назначения трубоукладчика "Академик Черский" вызваны желанием избежать американских санкций, предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН.
"Почему "Академик Черский" не указывает, что он идет в Балтийское море к месту достройки "Северного потока — 2"? Для того, чтобы не было формальных оснований у американских регуляторов заранее подвести судно под санкции, потому что тогда ему будет трудно проходить проливы", — отметил он.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
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Эксперт напомнил, что судно  трубоукладчик является единственным судном, способным достроить "Северный поток – 2", поскольку оснащен системой динамической стабилизации, которую Копенгаген считает обязательной для работ в датской акватории.
Юшков также заявил, что России есть еще два судна, способные вести аналогичные работы: "Фортуна" и Defender, однако для них потребуется получит разрешение от властей Дании.
"Академик Черский" вышел из порта Находка в феврале, после чего неоднократно менял курс.

Санкции против проекта

В конце прошлого года президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против газопровода. Согласно документу, все компании-подрядчики должны были прекратить строительство "Северного потока — 2".
Позднее глава Минэнерго Александр Новак допустил, что проект могут завершить усилиями судна "Академик Черский", однако сначала его нужно оснастить дополнительным оборудованием.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Игорь ЮшковРоссияАкадемик Черский (судно)Северный поток — 2Экономика
Популярные комментарии
Да забыть надо уже про этот "Северный поток -2"! Этот "Академик Черский" просто не в состоянии ничего проложить, потому и постоянноя смена курса корабля! Мишустину давно нужно это признать и проводить более реалистичную политику! Сейчас нужно в первую очередь наладить отношения с украинцами. Они наши стратегические партнеры. Тогда и не нужны никакие "потоки"! Конечно это будет не просто, восстановить прежее доверие. Для этого Кремлю придется пойти на уступки по Донбассу и использовать все свое влияние, чтобы утихомирить Пушилина! Без этого не возможны добрососедские отношения на прежнем уровне. Это надо понимать!
27 апреля, 02:20
прполковник русской армии
1460012224
Бл.дь! И это великие Путинские достижения во внешней политике. Когда надо всем врать, а то не дай бог, собственное судно к собственной стройке не пустят.
27 апреля, 05:02
rria6363
677141134
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