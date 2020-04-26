Эксперт объяснил частую смену курса "Академика Черского"

МОСКВА, 26 апр – РИА Ноовсти. Изменение портов назначения трубоукладчика "Академик Черский" вызваны желанием избежать американских санкций, предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН.
"Почему "Академик Черский" не указывает, что он идет в Балтийское море к месту достройки "Северного потока — 2"? Для того, чтобы не было формальных оснований у американских регуляторов заранее подвести судно под санкции, потому что тогда ему будет трудно проходить проливы", — отметил он.
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Эксперт напомнил, что судно трубоукладчик является единственным судном, способным достроить "Северный поток – 2", поскольку оснащен системой динамической стабилизации, которую Копенгаген считает обязательной для работ в датской акватории.
Юшков также заявил, что России есть еще два судна, способные вести аналогичные работы: "Фортуна" и Defender, однако для них потребуется получит разрешение от властей Дании.
"Академик Черский" вышел из порта Находка в феврале, после чего неоднократно менял курс.
Санкции против проекта
В конце прошлого года президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против газопровода. Согласно документу, все компании-подрядчики должны были прекратить строительство "Северного потока — 2".
Позднее глава Минэнерго Александр Новак допустил, что проект могут завершить усилиями судна "Академик Черский", однако сначала его нужно оснастить дополнительным оборудованием.
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