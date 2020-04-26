Эксперт объяснил частую смену курса "Академика Черского"

"Почему "Академик Черский" не указывает, что он идет в Балтийское море к месту достройки "Северного потока — 2" ? Для того, чтобы не было формальных оснований у американских регуляторов заранее подвести судно под санкции, потому что тогда ему будет трудно проходить проливы", — отметил он.

Эксперт напомнил, что судно трубоукладчик является единственным судном, способным достроить "Северный поток – 2", поскольку оснащен системой динамической стабилизации, которую Копенгаген считает обязательной для работ в датской акватории.

Юшков также заявил, что России есть еще два судна, способные вести аналогичные работы: "Фортуна" и Defender, однако для них потребуется получит разрешение от властей Дании.

"Академик Черский" вышел из порта Находка в феврале, после чего неоднократно менял курс.

Санкции против проекта

В конце прошлого года президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против газопровода. Согласно документу, все компании-подрядчики должны были прекратить строительство "Северного потока — 2".