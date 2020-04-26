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Религия и мировоззрение
2020-04-26T16:29
https://ria.ru/20200426/1570583251.html
Православный бизнесмен рассказал о помощи пострадавшим от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570355461_0:127:3072:1855_1036x0_80_0_0_418703fcfa92817e0a3e34b2bff80eb7.jpg
РИА Новости

Православный бизнесмен рассказал о помощи пострадавшим от коронавируса

09:08 26.04.2020 (обновлено: 16:29 26.04.2020)
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© REUTERS / Alessandro GarofaloДоставка средств индивидуальной защиты в Италию из Китая
Доставка средств индивидуальной защиты в Италию из Китая
© REUTERS / Alessandro Garofalo
Доставка средств индивидуальной защиты в Италию из Китая
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Обеспеченные люди в трудные времена должны жертвовать больше денег, несмотря на уменьшение своих доходов, заявил РИА Новости Абдалла Шатила — швейцарский бизнесмен ливанского происхождения, который по просьбе Русской православной церкви оказал содействие в доставке медицинских товаров в итальянскую провинцию Апулия.
Ранее сообщалось, что губернатор области Апулия Микеле Эмилиано обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой призвать "представителей российского правительства, а также российского предпринимательского сообщества к предоставлению всей возможной помощи": речь в письме, в частности, шла о защитных масках, водонепроницаемых защитных халатах, экранах для лица. После этого православные бизнесмены из Швейцарии 24 апреля организовали доставку медицинских принадлежностей из Китая в Италию.
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"Ко мне обратился митрополит Иларион (председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата. — Прим. ред.) и спросил, могу ли я чем-нибудь помочь в этой ситуации. Он связал нас с семьей православных меценатов Гурьевых, которые выступили основным спонсором гуманитарной помощи. Для них Николай Чудотворец — очень почитаемый святой: это они с благословения патриарха Кирилла оказали помощь в принесении мощей Николая Чудотворца в Россию два года назад. Далее через мой фонд была организована вся необходимая помощь региону Апулия", — сказал РИА Новости Шатила.
По его словам, общая сумма пожертвования составила около 700 тысяч долларов США.
"Мы закупили в Китае и отправили в Апулию маски, очки, антисептические жидкости, халаты — все средства индивидуальной защиты, которые были необходимы. Если говорить о количестве людей, для которых эта помощь стала важна, то, я думаю, это примерно 500 тысяч человек (всего население Апулии около четырех миллионов. — Прим. ред.)", — уточнил бизнесмен.
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Он рассказал, что его фонд Sesam Foundation оказывает помощь разным людям, в том числе пострадавшим от эпидемии коронавируса в Швейцарии, Ливане, Италии, Азербайджане и Франции, "а в самые сложные времена помогали Милану и Ломбардии".
"Для нас важно, что Апулия — регион, где находятся мощи святого Николая Чудотворца. Вообще важно помогать всем, кому ты можешь помочь. Но мы, православные, конечно, помним свои корни, и для многих святитель Николай очень важен", — пояснил бизнесмен, который также является прихожанином Антиохийской православной церкви.
В целом же, по его словам, любой человек вне зависимости от вероисповедания "сейчас видит, что нужно быть более открытым в вопросах помощи людям, которые реально нуждаются в поддержке".
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"Очень важно перестать проводить линии между теми, кому помогать нужно, а кому помогать нужно потом. Все равны перед этой пандемией. Помощь сейчас нужна всем, и нужно максимально напрячься для того, чтобы все нуждающиеся ее получали", — уверен Шатила.
Говоря о роли предпринимателей в борьбе с пандемией, он заметил, что обеспеченные люди в ситуации, "когда зарабатывают чуть меньше, думают, что и жертвовать нужно меньше". "А я считаю, что в трудные времена нужно давать больше, а не меньше", — поделился он.
"Я надеюсь, что этот кризис продемонстрирует ценность жизни. В эти трудные времена необходимо осознать, насколько важна семья, Церковь и возможность быть рядом с Богом. Важно помогать другим и понимать, что деньги приходят и уходят, а помощь ближним остается навсегда", — подытожил собеседник агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Италия мне неинтересна. Напишите что наше правительство и наши бизнесмены сделали для россиян
26 апреля, 17:02
НАНамаз Асланбеков
1100001
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