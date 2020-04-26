Православный бизнесмен рассказал о помощи пострадавшим от коронавируса

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Обеспеченные люди в трудные времена должны жертвовать больше денег, несмотря на уменьшение своих доходов, заявил РИА Новости Абдалла Шатила — швейцарский бизнесмен ливанского происхождения, который по просьбе Русской православной церкви оказал содействие в доставке медицинских товаров в итальянскую провинцию Обеспеченные люди в трудные времена должны жертвовать больше денег, несмотря на уменьшение своих доходов, заявил РИА Новости Абдалла Шатила — швейцарский бизнесмен ливанского происхождения, который по просьбе Русской православной церкви оказал содействие в доставке медицинских товаров в итальянскую провинцию Апулия

Италию. Ранее сообщалось, что губернатор области Апулия Микеле Эмилиано обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой призвать "представителей российского правительства, а также российского предпринимательского сообщества к предоставлению всей возможной помощи": речь в письме, в частности, шла о защитных масках, водонепроницаемых защитных халатах, экранах для лица. После этого православные бизнесмены из Швейцарии 24 апреля организовали доставку медицинских принадлежностей из Китая

"Ко мне обратился митрополит Иларион (председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата. — Прим. ред.) и спросил, могу ли я чем-нибудь помочь в этой ситуации. Он связал нас с семьей православных меценатов Гурьевых, которые выступили основным спонсором гуманитарной помощи. Для них Николай Чудотворец — очень почитаемый святой: это они с благословения патриарха Кирилла оказали помощь в принесении мощей Николая Чудотворца в Россию два года назад. Далее через мой фонд была организована вся необходимая помощь региону Апулия", — сказал РИА Новости Шатила.

По его словам, общая сумма пожертвования составила около 700 тысяч долларов США

"Мы закупили в Китае и отправили в Апулию маски, очки, антисептические жидкости, халаты — все средства индивидуальной защиты, которые были необходимы. Если говорить о количестве людей, для которых эта помощь стала важна, то, я думаю, это примерно 500 тысяч человек (всего население Апулии около четырех миллионов. — Прим. ред.)", — уточнил бизнесмен.

Он рассказал, что его фонд Sesam Foundation оказывает помощь разным людям, в том числе пострадавшим от эпидемии коронавируса в Швейцарии, Ливане , Италии, Азербайджане Франции , "а в самые сложные времена помогали Милану и Ломбардии".

"Для нас важно, что Апулия — регион, где находятся мощи святого Николая Чудотворца. Вообще важно помогать всем, кому ты можешь помочь. Но мы, православные, конечно, помним свои корни, и для многих святитель Николай очень важен", — пояснил бизнесмен, который также является прихожанином Антиохийской православной церкви.

В целом же, по его словам, любой человек вне зависимости от вероисповедания "сейчас видит, что нужно быть более открытым в вопросах помощи людям, которые реально нуждаются в поддержке".

"Очень важно перестать проводить линии между теми, кому помогать нужно, а кому помогать нужно потом. Все равны перед этой пандемией. Помощь сейчас нужна всем, и нужно максимально напрячься для того, чтобы все нуждающиеся ее получали", — уверен Шатила.

Говоря о роли предпринимателей в борьбе с пандемией, он заметил, что обеспеченные люди в ситуации, "когда зарабатывают чуть меньше, думают, что и жертвовать нужно меньше". "А я считаю, что в трудные времена нужно давать больше, а не меньше", — поделился он.

"Я надеюсь, что этот кризис продемонстрирует ценность жизни. В эти трудные времена необходимо осознать, насколько важна семья, Церковь и возможность быть рядом с Богом. Важно помогать другим и понимать, что деньги приходят и уходят, а помощь ближним остается навсегда", — подытожил собеседник агентства.