2020-04-26T08:44
2020-04-26T08:44
https://ria.ru/20200426/1570582894.html
Чернобыль 34 года спустя: эхо крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века
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РИА Новости
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РИА Новости
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Чернобыль 34 года спустя: эхо крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века
В этот день в 1986 году на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария.
Взрыв произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени.
2020-04-26T08:44
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=5165452&type=mp4
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Чернобыль 34 года спустя: эхо крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века
В этот день в 1986 году на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария.
Взрыв произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени.
В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран Европы общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров. Существенно загрязненными оказались территории Украины (37,63 тысяч квадратных километров), Белоруссии (43,5 тысяч квадратных километров) и европейской части России (59,3 тысяч квадратных километров). Чернобыльская АЭС будет полностью снята с эксплуатации к 2065 году. В декабре 2003 года Генеральная ассамблея ООН поддержала решение Совета глав государств СНГ о провозглашении 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф.