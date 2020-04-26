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2020-04-26T08:44
https://ria.ru/20200426/1570582894.html
Чернобыль 34 года спустя: эхо крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570569919_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_06a8f3979a3382fd854caa1f78788572.jpg
РИА Новости
Чернобыль 34 года спустя: эхо крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века
В этот день в 1986 году на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взрыв произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени.
2020-04-26T08:44
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=5165452&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570569919_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_d95936a25f0660cf9bf7dda943ee651f.jpg
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Чернобыль 34 года спустя: эхо крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века

08:44 26.04.2020
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В этот день в 1986 году на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взрыв произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени.
В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран Европы общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров. Существенно загрязненными оказались территории Украины (37,63 тысяч квадратных километров), Белоруссии (43,5 тысяч квадратных километров) и европейской части России (59,3 тысяч квадратных километров). Чернобыльская АЭС будет полностью снята с эксплуатации к 2065 году. В декабре 2003 года Генеральная ассамблея ООН поддержала решение Совета глав государств СНГ о провозглашении 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
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Земля - РИА НаукаЧернобыльская АЭССНГООНВидеоВ мире
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