Все куплены: даже у американского президента нашли "бандитский" долг

Стоит отметить, что вот уже три года аналогичный "финансовый компромат" пытались раскопать для того, чтобы найти связь между победителем выборов 2016 года и Кремлем — или хотя бы какой-то российской финансовой структурой, независимо от ее формы собственности и наличия скреп с государством. В опосредованном финансировании Трампа пытались обвинить один из крупных российских банков с госучастием, но доказательная база не выдерживала никакой критики, и медийная атака сорвалась. До недавнего времени единственной иностранной финансовой структурой, перед которой у Дональда Трампа действительно были (на протяжении долгих лет) серьезные обязательства и которая попала под прицел американских медиа, был Deutsche Bank, который фактически спас будущего президента от банкротства. Но сейчас ситуация становится более интересной, потому что известное американское издание Politico раскопало еще один иностранный кредит компании "непотопляемого Дональда":