Все куплены: даже у американского президента нашли "бандитский" долг

"Трамп предупреждает: "Китай будет владеть Соединенными Штатами", если Джо Байдена изберут президентом. Но сам Трамп одалживал деньги у Китая . В 2012 году его партнер по недвижимости рефинансировал одно из самых ценных зданий Трампа в Нью-Йорке . <...> Задолженность включала 211 миллионов долларов США от государственного Банка Китая (Bank of China) — его первого займа такого рода в Америке, срок погашения которого наступит в середине возможного второго срока Трампа. В нескольких шагах от Башни Трампа (Trump Tower) на Манхэттене — 43-этажный небоскреб по адресу: 1290 Avenue of the Americas, охватывающий целый квартал города. Трампу принадлежит 30-процентная доля в этой собственности, оцениваемой более чем в миллиард долларов, что делает этот актив одним из самых дорогих в портфеле недвижимости Трампа, согласно его финансовым декларациям. Право собственности Трампа на здание привлекло к себе внимание до и после его кампании 2016 года. Но договоренность с Банком Китая в 2012 году осталась в значительной степени незамеченной. Вопросы, касающиеся связей Трампа с Банком Китая , возникают, когда его команда утверждает, что Байден станет подарком коммунистической стране и главному экономическому конкуренту Америки".