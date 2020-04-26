Бармен налил 350 миллилитров сангрии. Трудные "алкогольные" слова

1303

Как это по-русски Бармен налил 350 миллилитров сангрии. Трудные «алкогольные» слова

Не понижать градус, не смешивать и закусывать. Каких только правил употребления алкоголя не придумали. Ни одно из них не гарантирует хорошее самочувствие на следующий день. Но есть несколько правил, которые точно работают — правил русского языка. Ведь приятнее произносить "сангрию" и писать "шардоне" грамотно — даже подшофе.