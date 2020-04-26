Бармен налил 350 миллилитров сангрии. Трудные «алкогольные» слова

Эксперт эпизода — доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Филологического факультета МГУ Людмила Чернейко — объясняет, почему принято говорить "100 грамм водки", а не миллилитров, хотя это жидкость, и какого всё же рода слово "виски".
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Эпизод подготовила Ксения Драницина
Голос эпизода Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
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