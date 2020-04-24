Турция осудила заявление Трампа о геноциде армян

АНКАРА, 24 апр - РИА Новости. Турция отвергает заявление президента США Дональда Трампа по трагическим событиям 1915 года, оно сделано по внутриполитическим причинам и является для Анкары недействительным, говорится в заявлении турецкого МИД.
Ранее Трамп в годовщину геноцида армян в Османской империи заявил, что приветствует попытки примирения между армянами и турками. Он вновь назвал события 1915 года армянским термином Мец Егерн, что значит "великое злодеяние", но по традиции воздержался от слова "геноцид". Конгресс США не раз принимал резолюции с предложением признать истребление армян в Османской империи геноцидом, но администрация США на этот шаг не идет, опасаясь ухудшения отношений с Турцией.
"Заявление Трампа о событиях 1915 года основано на их субъективной оценке, которое армяне пытаются превратить в догму. Это заявление сделано по внутриполитическим мотивам и является для нас недействительным. Мы отвергаем обвинения, выдвинутые в нем", - говорится в заявлении МИД Турции.
Отмечается, что в заявлении Трампа "проигнорированы страдания более 500 тысяч мусульман, убитых армянскими повстанцами в тот период".
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"Такое отношение, лишенное справедливости, необходимо изменить. Наше предложение о создании совместной комиссии историков по расследованию событий 1915 года остается в силе… Мы с уважением вспоминаем представителей всех наций - мусульман, христиан, евреев, погибших при распаде Османской империи", - говорится в документе.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
24 апреля, 00:54Геноцид армян в Османской империи в 1915 году