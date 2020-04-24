Бюджет Ростовской области скорректировали с учетом пандемии коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в пятницу утвердили изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы с учетом пандемии коронавируса , сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко.

"Все решения, которые сегодня приняты, связаны с двумя задачами: предотвратить распространение новой инфекции и оказать поддержку людям и отраслям экономики, которые наиболее пострадали в связи с этой ситуацией", - сказал он. Ищенко добавил, что первоочередные социально значимые расходы были сохранены, в частности, средства на зарплату бюджетникам, соцподдержку, нацпроекты.

Согласно принятым поправкам, параметры областного бюджета на 2020 год были уменьшены за счет недобора собственных доходов в сумме 6,7 миллиарда рублей. Но одновременно расходы были увеличены за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме 6,4 миллиарда рублей.

Как уточнила замгубернатора региона – министр финансов Лилия Федотова, 6,7 миллиарда рублей в расходной части бюджета были перераспределены. "Эти средства ранее были выделены на госконтракты, в том числе на новые объекты строительства и капремонта. Конкурсы были объявлены, однако аукционы не состоялись. Это те виды работ, которые в условиях эпидемии по объективным причинам не могли быть выполнены в срок", - уточнила она.

При этом федеральные средства предполагается направить в том числе на выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, дотации муниципалитетам на оснащение медучреждений новыми инфекционными койками, доплату врачам. Помимо этого, в регионе создается резерв в 1,5 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. С учетом изменений доходы и расходы областного бюджета на 2020 год сократятся на 308,3 миллиона рублей и составят 198 миллиарда рублей и 214,9 миллиарда рублей соответственно.

Наряду с изменениями в бюджет депутаты утвердили поправки в закон о региональных налогах, которыми вводятся дополнительные меры поддержки бизнеса. Так, для собственников торговых центров, гостиниц производителей тепличных овощей вдвое снижается ставка налога на имущество, ставка налога по упрощенной системе для наиболее пострадавших предприятий будет снижена до шести раз.

Также до 5% уменьшается ставка налога по системе "доходы минус расходы", а для предпринимателей, работающих на патентной системе, в 2 раза снизится показатель потенциально возможного к получению дохода. Данные льготы будут распространяться на период с 1 января по 31 декабря 2020 года.