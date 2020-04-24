В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 280

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи

САМАРА, 24 апр – РИА Новости. Число заболевших Число заболевших коронавирусом Ульяновской области выросло до 280 человек, сообщает в пятницу региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области подтверждено 253 случая COVID-19. Таким образом, в регионе коронавирусом заразились еще 27 человек.

"Ситуация по коронавирусу в Ульяновской области по состоянию на 24 апреля 2020 года: официально подтверждено 280 случаев заболевания коронавирусом в регионе", - говорится в сообщении.

Из 280 заболевших пять человек выздоровели, еще трое скончались.