В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 280

САМАРА, 24 апр – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Ульяновской области выросло до 280 человек, сообщает в пятницу региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области подтверждено 253 случая COVID-19. Таким образом, в регионе коронавирусом заразились еще 27 человек.
"Ситуация по коронавирусу в Ульяновской области по состоянию на 24 апреля 2020 года: официально подтверждено 280 случаев заболевания коронавирусом в регионе", - говорится в сообщении.
Из 280 заболевших пять человек выздоровели, еще трое скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.