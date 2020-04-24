ЦБ пересмотрит рисковый макроэкономический прогноз к осени

"Рисковый сценарий, как мы и заранее объявляли, мы собираемся пересматривать к осени. Понятно, что тот рисковый сценарий, который был, он уже устарел. Пока наше предположение, что мы будем это делать ближе к осени, а сейчас работаем в рамках основного базового сценария", - сказала она в ходе онлайн-пресс-конференции.