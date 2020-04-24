ЦБ пересмотрит рисковый макроэкономический прогноз к осени

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Банк России пересмотрит рисковый макроэкономический прогноз к осени, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Рисковый сценарий, как мы и заранее объявляли, мы собираемся пересматривать к осени. Понятно, что тот рисковый сценарий, который был, он уже устарел. Пока наше предположение, что мы будем это делать ближе к осени, а сейчас работаем в рамках основного базового сценария", - сказала она в ходе онлайн-пресс-конференции.
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