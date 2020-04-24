Парк "Сириус" начал производство средств защиты для больниц в Сочи

СОЧИ, 24 апр – РИА Новости. Научный парк "Сириус" в Научный парк "Сириус" в Сочи начал производить и поставлять средства индивидуальной защиты для работников сочинских больниц в условиях коронавируса, сообщает фонд "Талант и успех"

Отмечается, что на базе научного парка "Сириус" запущено производство средств индивидуальной защиты: многоразовые лицевые щитки, разгрузочные системы для медицинских масок и интубационные короба - специальные боксы, обеспечивающие дополнительную защиту врача от выдыхаемого пациентом аэрозоля.

"У "Сириуса" есть необходимое оборудование с достаточной технологической мощностью: лазерные станки и 3D-принтеры. Мы уже отправили в больницы три типа изделий, которые спроектировала и изготовила из имеющихся в запасе материалов команда наших педагогов", – цитируются в сообщении слова директора центра дополнительного образования фонда "Талант и успех" Тимофея Асмолова.

Уточняется, что защитную экипировку и другие изделия медицинские учреждения могут получить бесплатно по запросу. Так, первую партию средств защиты уже получил персонал Инфекционной больницы №2, где лечат людей с диагнозом COVID. Еще часть экипировок была распределена между основными лечебными инфекционными отделениями больниц №4 и №5.

"Мы опробуем новые защитные средства и направим в "Сириус" рекомендации по их доработке, если таковая понадобится. Без экипировки врачам не обойтись. Особенно работающим с пациентами, у которых диагностированы инфекции, предающиеся воздушно-капельными путем. Медицинский персонал нашей больницы выражает большую благодарность специалистам "Сириуса", которые быстро откликнулись на нашу просьбу о поддержке", - цитируются в сообщении слова заместителя главврача по хозяйственным вопросам Инфекционной больницы №2 Валерия Мордвина.