В Орловской области рассказали о новых случаях коронавируса

БРЯНСК, 24 апр - РИА Новости. Состояние 47 жителей Орловской области, у которых за минувшие сутки подтвердился диагноз COVID-19, удовлетворительное, сообщил глава региона Андрей Клычков на своей официальной странице в Instagram .
"Заканчиваем рабочую неделю статистическим антирекордом – сегодня у нас 47 новых случаев заражения COVID-19. 12 прибыли из Москвы, у 35 был контакт с больным. Состояние всех удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Общее число заболевших в регионе, по данным оперативного штаба, в четверг выросло до 296 человек. Ранее сообщалось о двух умерших с диагнозом COVID-19.
Глава региона отмечает, что причина ухудшения эпидемиологической обстановки кроется в попустительском отношении к соблюдению санитарных норм и правил. По его данным, в настоящее время 90% заболевших – это люди, контактировавшие внутри семьи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.