В Орловской области рассказали о новых случаях коронавируса

Общее число заболевших в регионе, по данным оперативного штаба, в четверг выросло до 296 человек. Ранее сообщалось о двух умерших с диагнозом COVID-19.

Глава региона отмечает, что причина ухудшения эпидемиологической обстановки кроется в попустительском отношении к соблюдению санитарных норм и правил. По его данным, в настоящее время 90% заболевших – это люди, контактировавшие внутри семьи.