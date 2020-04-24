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2020-04-24T14:40
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В Москве расширили субсидируемые направления переобучения сотрудников
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РИА Новости

В Москве расширили субсидируемые направления переобучения сотрудников

14:40 24.04.2020
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© Фото : предоставлено АНО "РЧК"В Москве расширили субсидируемые направления переобучения сотрудников
В Москве расширили субсидируемые направления переобучения сотрудников
© Фото : предоставлено АНО "РЧК"
МОСКВА, 24 апр – АНО "РЧК". Столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития расширил перечень направлений подготовки, в рамках которого компании могут получить субсидию на переобучение сотрудников. Теперь компании могут получить субсидию на обучение сотрудников по всем специальностям, включенным в Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
Ранее перечень субсидируемых профессий включал 136 актуальных направлений. Теперь компании могут получить субсидию на обучение сотрудников по всем специальностям, включенным в Общероссийский классификатор специальностей по образованию. Его разработало Министерство образования и науки Российской Федерации.
После расширения перечня работодатели могут также получить субсидию на переобучение сотрудников по специальностям в сфере гуманитарных и естественных наук, экономики и управления, обеспечения государственной безопасности и военного управления. Кроме того, компаниям предоставят компенсацию за обучение по программам профессиональной переподготовки с присвоением дополнительных квалификаций, таких как "Мастер делового администрирования — Master of Business Administration (MBA)", "Мастер делового администрирования (высший управленческий уровень) — Executive Master of Business Administration (EMBA)" и "Специалист по государственному и муниципальному управлению — Master of Public Administration (MPA)".
"На рынке труда происходит множество изменений, и нам необходимо оперативно к ним адаптироваться. Мера по расширению перечня субсидируемых специальностей принята нами прежде всего с целью помощи бизнесу в сложившейся ситуации. Благодаря расширению перечня направлений организации получат больше возможностей финансовой поддержки со стороны города. Изменения в порядок предоставления субсидии внесены по просьбам предпринимателей", - рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Нововведения связаны с потребностью города в высококвалифицированных кадрах. Также поправки необходимы для усовершенствования текущего законодательства и обеспечения баланса интересов города и бизнеса. Они предусматривают предоставление субсидий на обучение сотрудников не только по программам среднего профессионального образования, но и по дополнительным профессиональным программам, включенным в список.
Заявку на получение субсидии на переобучение можно подать до 30 апреля. Предприятиям компенсируют до 95 процентов расходов — около 120 тысяч рублей на одного сотрудника, прошедшего профессиональную подготовку по приоритетным для города профессиям. Компенсацию можно получить, если сотрудники прошли программы обучения в период с 1 января 2019 года. Следующий прием заявок начнется 6 мая.
Подать заявку на получение субсидии можно на сайте, а получить подробную информацию — по телефону +7 (499) 283-97-21.
С полным перечнем субсидируемых направлений можно ознакомиться на сайте mos.ru
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