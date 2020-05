В Москве расширили субсидируемые направления переобучения сотрудников

После расширения перечня работодатели могут также получить субсидию на переобучение сотрудников по специальностям в сфере гуманитарных и естественных наук, экономики и управления, обеспечения государственной безопасности и военного управления. Кроме того, компаниям предоставят компенсацию за обучение по программам профессиональной переподготовки с присвоением дополнительных квалификаций, таких как "Мастер делового администрирования — Master of Business Administration (MBA)", "Мастер делового администрирования (высший управленческий уровень) — Executive Master of Business Administration (EMBA)" и "Специалист по государственному и муниципальному управлению — Master of Public Administration (MPA)".