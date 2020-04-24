Искусственный интеллект могут использовать для проверки школьных работ

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Одним из практических результатов технологического конкурса Up Great ПРО//ЧТЕНИЕ может стать внедрение в ближайшем будущем технологий обработки естественного языка человека (NLP, Natural Language Processing) в практику школ и вузов, сообщили организаторы онлайн-конференции, посвященной конкурсу.

"Одна из главных задач конкурса - в том, чтобы внедрить прорывные технологии искусственного интеллекта в самое ближайшее время. В качестве задачи и материала, на котором мы будем строить испытания, взяты эссе и сочинения школьников, а также другие подобные им тексты. Мы хотим, чтобы разрабатываемые технологии могли внедряться в школах и вузах как в помощь ученикам и учителям, так и в целом для повышения качества образовательного процесса", - сказал на конференции операционный директор техконкурсов Up Great в Российской венчурной компании Константин Кайсин.

Организаторы уверены, что система образования станет одной из первых сфер внедрения искусственного интеллекта. Технологии NLP должны помочь учителям, которые должны в сжатые сроки проверять большое количество ученических работ. ИИ также может быть использован в качестве помощника при поверке работ ЕГЭ: он сможет выявить ошибки и проанализировать корректность аргументации, чтобы проверяющим было проще сделать вывод о качестве работы.

"Мы видим очень высокий спрос на системы поддержки работы преподавателей, вынужденных спешно оцифровывать образовательный процесс в условиях карантина. Уверены, что системы, разрабатываемые участниками, будут крайне востребованы и в текущих условиях, и на этапе выхода из кризиса, так как эффективный помощник, анализирующий текст на смысловые ошибки, позволит экономить ресурс преподавателей. Обучающиеся наверняка будут использовать эту ИИ-систему в качестве тренажера", - считает директор по развитию технологических конкурсов Up Great в РВК Юрий Молодых.

В качестве первых пяти школьных предметов, на которых будет тренироваться искусственный интеллект в конкурсе ПРО//ЧТЕНИЕ, выбраны русский язык, литература, обществознание, история и английский язык.

Технологические конкурсы Up Great организованы РВК, Фондом "Сколково" и АСИ для российских инновационных компаний в рамках реализации Национальной технологической инициативы. В ходе конкурса ПРО//ЧТЕНИЕ разработки участников на базе искусственного интеллекта должны будут проанализировать и найти ошибки в нескольких сотнях эссе и сочинений, при этом решение по каждому тексту ИИ должен принять не более чем за 30 секунд. За это время он должен найти в предложенном тексте синтаксические, семантические, логические и фактические ошибки. Для этого алгоритм должен обладать не только методами статистического анализа и поиска корреляций, но и понимать, о чем говорится в тексте, уметь распознавать разные смысловые оттенки.