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иллюстрация супертега Up Great
Технологические конкурсы Up Great
2020-04-25T11:47
https://ria.ru/20200424/1570520411.html
Искусственный интеллект могут использовать для проверки школьных работ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565055674_0:59:1121:690_1036x0_80_0_0_479fdcf5e6dadf807c31049b43e25bf0.jpg
РИА Новости

Искусственный интеллект могут использовать для проверки школьных работ

14:22 24.04.2020 (обновлено: 11:47 25.04.2020)
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© Фото : Пресс-служба Самарского университетаИсследования с использованием искусственного интеллекта
Исследования с использованием искусственного интеллекта
© Фото : Пресс-служба Самарского университета
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Одним из практических результатов технологического конкурса Up Great ПРО//ЧТЕНИЕ может стать внедрение в ближайшем будущем технологий обработки естественного языка человека (NLP, Natural Language Processing) в практику школ и вузов, сообщили организаторы онлайн-конференции, посвященной конкурсу.

"Одна из главных задач конкурса - в том, чтобы внедрить прорывные технологии искусственного интеллекта в самое ближайшее время. В качестве задачи и материала, на котором мы будем строить испытания, взяты эссе и сочинения школьников, а также другие подобные им тексты. Мы хотим, чтобы разрабатываемые технологии могли внедряться в школах и вузах как в помощь ученикам и учителям, так и в целом для повышения качества образовательного процесса", - сказал на конференции операционный директор техконкурсов Up Great в Российской венчурной компании Константин Кайсин.

Организаторы уверены, что система образования станет одной из первых сфер внедрения искусственного интеллекта. Технологии NLP должны помочь учителям, которые должны в сжатые сроки проверять большое количество ученических работ. ИИ также может быть использован в качестве помощника при поверке работ ЕГЭ: он сможет выявить ошибки и проанализировать корректность аргументации, чтобы проверяющим было проще сделать вывод о качестве работы.
"Мы видим очень высокий спрос на системы поддержки работы преподавателей, вынужденных спешно оцифровывать образовательный процесс в условиях карантина. Уверены, что системы, разрабатываемые участниками, будут крайне востребованы и в текущих условиях, и на этапе выхода из кризиса, так как эффективный помощник, анализирующий текст на смысловые ошибки, позволит экономить ресурс преподавателей. Обучающиеся наверняка будут использовать эту ИИ-систему в качестве тренажера", - считает директор по развитию технологических конкурсов Up Great в РВК Юрий Молодых.
В качестве первых пяти школьных предметов, на которых будет тренироваться искусственный интеллект в конкурсе ПРО//ЧТЕНИЕ, выбраны русский язык, литература, обществознание, история и английский язык.
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Технологические конкурсы Up Great организованы РВК, Фондом "Сколково" и АСИ для российских инновационных компаний в рамках реализации Национальной технологической инициативы. В ходе конкурса ПРО//ЧТЕНИЕ разработки участников на базе искусственного интеллекта должны будут проанализировать и найти ошибки в нескольких сотнях эссе и сочинений, при этом решение по каждому тексту ИИ должен принять не более чем за 30 секунд. За это время он должен найти в предложенном тексте синтаксические, семантические, логические и фактические ошибки. Для этого алгоритм должен обладать не только методами статистического анализа и поиска корреляций, но и понимать, о чем говорится в тексте, уметь распознавать разные смысловые оттенки.
Соревнования будут организованы отдельно для текстов на русском и английском языках. Призовой фонд каждого конкурса составит по 100 миллионов рублей. Первые испытания запланированы на ноябрь 2020 года.
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Технологические конкурсы Up GreatРоссийская венчурная компанияОбразование - Общество
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