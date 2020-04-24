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Воронежская область
Воронежская область
2020-04-24T13:06
https://ria.ru/20200424/1570513949.html
Воронежская облдума предложила меры по поддержке транспорта
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РИА Новости

Воронежская облдума предложила меры по поддержке транспорта

13:06 24.04.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думыПредседатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной думы
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов
ВОРОНЕЖ, 24 апр - РИА Новости. Воронежская областная дума предложила дополнительные меры господдержки транспортной отрасли в период пандемии COVID-19, говорится в сообщении заксобрания.
Инициативы были выработаны в рамках деятельности парламентского совета по устойчивому развитию экономики региона, а рекомендации - проработаны членами комитета Воронежской областной думы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности совместно с представителями автотранспортного сообщества региона.
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"Мы обобщили предложения, выработанные в рамках совета. Инициативы касаются как дополнительных мер региональной поддержки предприятий, задействованных в сфере пассажирских перевозок области, так и возможной корректировки некоторых федеральных нормативных правовых актов. Нынешняя ситуация в пассажирской автотранспортной сфере региона требует принятия уже не точечных, а комплексных решений", – сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Как отмечает заксобрание, анализ показал в автотранспортном комплексе региона ряд проблемных моментов. Так, только за первые две недели режима самоизоляции собственные доходы автотранспортных предприятий, обслуживающих городские, пригородные и междугородние маршруты, упали до уровня примерно 25-30% в сравнении с периодом, предшествующим введению режима самоизоляции. Убытки АТП в сегменте пригородных перевозок увеличились за первую неделю действия режима самоизоляции на 8 миллионов рублей. Пассажиропоток во вторую неделю действия режима самоизоляции вырос незначительно. В результате у АТП появились кассовые разрывы, было сокращено обслуживание маршрутной сети от 30 до 50%, в ряде случаев транспортное сообщение временно приостанавливалось на несколько дней.
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"Федеральными и региональными органами власти анонсированы и частично введены меры государственной поддержки предприятий транспорта. Однако, на сегодняшний момент, данные меры не могут возместить убытки АТП в том размере, в котором упали доходы", – пояснил Нетёсов.
Он обратил внимание, что пассажирские автотранcпортные перевозки одними из первых вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики РФ по постановлению правительства РФ от 3 апреля этого года, что дает основания рассчитывать транспортным предприятиям, обслуживающим граждан, на полномасштабную поддержку. "Важно, чтобы после снятия ограничительных мер в дальнейшем в регионе не произошел транспортный коллапс, а сама отрасль не откатилась на несколько лет назад", - добавил Нетёсов.
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Дополнительных мер, которые депутаты предлагают проработать на региональном уровне, около десятка. В частности, это рекомендация профильным департаментам провести работу с автостраховщиками, чтобы те перенесли апрельские и майские платежи автотранспортных предприятий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП) на три месяца. Отсрочка позволит закрыть первоочередные расходы на выплату заработной платы водителям и на приобретение горюче-смазочных материалов в самый критический период.
Кроме того, депутаты предложили освободить автотранспортные предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки по маршрутам регулярного сообщения, автовокзалы и автостанции от уплаты земельного налога и арендных платежей в 2020 году, а также снизить им тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов до уровня прошлого года и электроэнергию на 50%. Для этих же предприятий парламентарии предлагают региональным властям рассмотреть возможность дополнительного прямого субсидирования убытков, понесенных вследствие введения режима самоизоляции граждан.
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Также Воронежская областная дума выступает за решение с топливными компаниями вопроса о централизованных поставках топлива для пассажирских автотранспортных предприятий области по сниженной цене.
Парламентарии считают необходимым проработать с лизинговыми компаниями возможность предоставления автотранспортным предприятиям области лизинговых продуктов с нулевым первоначальным взносом.
Кроме того, областная дума предлагает произвести корректировку параметров реформы общественного транспорта Воронежа с привлечением объединений перевозчиков в части сроков действия текущих контрактов, сроков перехода к новой маршрутной сети, а также предоставить отсрочку по обязательствам обновления подвижного состава.
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Воронежская областьВоронежская областная ДумаВоронежская областьОбщество
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