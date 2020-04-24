В Брянской области число заразившихся коронавирусом достигло 494

БРЯНСК, 24 апр - РИА Новости. Число заболевших Число заболевших COVID-19 Брянской области достигло 494 человек, более половины заболевших приходится на областной центр, сообщает правительство региона.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрированы 5849 новых случаев коронавируса, в том числе 35 - в Брянской области.

"По информации регионального штаба, число заболевших достигло 494. Больше половины случаев заболевания приходится на областной центр, где на данный момент отмечают 265 случаев заражения", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в регионе выздоровели и выписаны 84 человека, два человека скончались.

Накануне сообщалось, что из-за вспышки COVID-19 особые ограничительные меры вводятся в городе Сельцо , где очаг заражения появился в социальном учреждении — малокомплектном интернате для пожилых людей и людей с ограничениями по здоровью. Сообщалось, что постояльцы заразились от сотрудницы, не знавшей о своем заболевании. В настоящее время в Сельцо официально подтверждено 82 случая заболевания. Все социальные учреждения с постоянным пребыванием там граждан в регионе переведены на карантин. По решению губернатора Александра Богомаза все въезжающие на территорию региона должны будут уходить на обязательную самоизоляцию по предписанию Роспотребнадзора

В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции обследовано более 9,4 тысячи жителей региона.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.