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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T12:20
https://ria.ru/20200424/1570510452.html
В Брянской области число заразившихся коронавирусом достигло 494
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Брянской области число заразившихся коронавирусом достигло 494

12:20 24.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи возле больницы
Врач скорой помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи возле больницы. Архивное фото
БРЯНСК, 24 апр - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Брянской области достигло 494 человек, более половины заболевших приходится на областной центр, сообщает правительство региона.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрированы 5849 новых случаев коронавируса, в том числе 35 - в Брянской области.
"По информации регионального штаба, число заболевших достигло 494. Больше половины случаев заболевания приходится на областной центр, где на данный момент отмечают 265 случаев заражения", - говорится в сообщении.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
С начала пандемии в регионе выздоровели и выписаны 84 человека, два человека скончались.
Накануне сообщалось, что из-за вспышки COVID-19 особые ограничительные меры вводятся в городе Сельцо, где очаг заражения появился в социальном учреждении — малокомплектном интернате для пожилых людей и людей с ограничениями по здоровью. Сообщалось, что постояльцы заразились от сотрудницы, не знавшей о своем заболевании. В настоящее время в Сельцо официально подтверждено 82 случая заболевания. Все социальные учреждения с постоянным пребыванием там граждан в регионе переведены на карантин. По решению губернатора Александра Богомаза все въезжающие на территорию региона должны будут уходить на обязательную самоизоляцию по предписанию Роспотребнадзора.
В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции обследовано более 9,4 тысячи жителей региона.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БогомазКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗСельцоБрянская областьОбщество
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