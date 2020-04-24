Ученые определили четыре стратегии борьбы с COVID-19

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Американские ученые провели обзорное исследование потенциальных стратегий лечения COVID-19, из которых выбрали четыре наиболее перспективных. Результаты Американские ученые провели обзорное исследование потенциальных стратегий лечения COVID-19, из которых выбрали четыре наиболее перспективных. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

Эффективное лекарство от новой коронавирусной инфекции до сих пор не найдено. Сотни тысяч исследователей и клиницистов во всем мире прикладывают беспрецедентные усилия для разработки лекарств, вакцин и улучшенных диагностических тестов. Результат этих усилий частично находит отражение в статьях, ежедневно появляющихся в различных научных изданиях.

Исследователи из американского Университета Северной Каролины Чапел-Хилле провели обзор более 1650 статей о COVID-19, перечисленных в базе данных Google Scholar, а также результатов 460 клинических испытаний, числящихся в реестре ClinicalTrials.gov.

Несмотря на то что большинство из этих испытаний находятся на самых ранних стадиях, а данные, приводимые в статьях, пока предварительные и опубликованы в виде препринтов, авторы, учитывая сложность ситуации, решили проанализировать разнообразие экспериментальных подходов и выделить среди них наиболее перспективные.

Исследователи подчеркивают, что их метод универсальный и может быть применен не только к вирусу SARS-CoV-2, но и к другим потенциально опасным вирусам.

"Коронавирусы представляют собой реальную угрозу для человека и мировой экономики. Сначала мы должны рассмотреть новые меры по борьбе с пандемическим вирусом SARS-CoV-2, а затем — с огромным набором зоонозных вирусов высокой степени опасности, которые могут появиться в будущем, — приводятся в пресс-релизе издательского дома слова руководителя исследования доктора Ральфа Барика (Ralph Baric), заслуженного профессора эпидемиологии и профессора микробиологии и иммунологии. — Чтобы сосредоточиться на глобальном поиске лечения, мы стремимся представить исчерпывающий обзор возможных линий атаки против SARS-CoV-2 и связанных с ним коронавирусов, включая результаты всех доклинических и клинических испытаний вакцин против SARS и MERS, разработанных до сих пор".

Первой, наиболее эффективной стратегией борьбы с COVID-19 ученые считают применение вакцины, нацеленной на S-белок вируса, позволяющий ему связываться с клетками-хозяевами. Помимо традиционных живых инактивированных вакцин, исследователи называют потенциально эффективными современные типы вакцин на основе ДНК/РНК, наночастиц или вирусных переносчиков. Но поскольку их разработка и тестирование занимает от года до нескольких лет, параллельно необходимо задействовать и другие стратегии.

Второй подход — применение противовирусных препаратов широкого спектра действия, которые имитируют основания в геноме РНК вируса и останавливают процесс копирования. Но поскольку коронавирусы содержат так называемый корректирующий фермент, который может устранять такие несоответствия РНК, большинство препаратов корректно работать не будут, и здесь тоже требуются длительные клинические испытания для отбора эффективных веществ.

Третий подход — переливание плазмы от выздоровевших пациентов или создание массового производства моноклональных антител с помощью биотехнологий. Последний вариант тоже требует больших временных и финансовых затрат, к тому же такая "пассивная иммунизация" может дать лишь кратковременный иммунитет.

Наиболее привлекательной альтернативой до тех пор, пока не будет создана вакцина, авторы считают генную терапию, осуществляемую через аденоассоциированный вирус (AAV). Это обеспечит быструю целенаправленную доставку антител, иммуноадгезинов, противовирусных пептидов и иммуномодуляторов в верхние дыхательные пути, чтобы обеспечить кратковременную защиту.

Поскольку оборот клеток в этой области очень высокий, риски токсичности минимальны. Поэтому подобные инструменты могут быть разработаны, адаптированы и протестированы в течение месяца, считают ученые.

"Пассивная иммунизация на основе AAV может использоваться в качестве быстрой альтернативы. Она проста и содержит только два компонента: вирусный вектор и антитело. Доказано, что множественные векторы AAV безопасны и эффективны для использования человеком, — говорит первый автор статьи Лон Пин Це. — Теоретически однократная доза может вызвать защитную реакцию в течение недели и длиться более года".

Авторы понимают, что генная терапия — очень дорогое удовольствие, но надеются, что, если на рынке сформируется достаточный спрос, этот вопрос можно будет решить.