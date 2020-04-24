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РИА Наука
2020-04-24T13:10
https://ria.ru/20200424/1570509370.html
Ученые определили четыре стратегии борьбы с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745963_0:305:3044:2017_1036x0_80_0_0_a6c8536247392dd7cf466155ffa233d0.jpg
РИА Новости

Ученые определили четыре стратегии борьбы с COVID-19

12:05 24.04.2020 (обновлено: 13:10 24.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете готовит препарат
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Американские ученые провели обзорное исследование потенциальных стратегий лечения COVID-19, из которых выбрали четыре наиболее перспективных. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.
Эффективное лекарство от новой коронавирусной инфекции до сих пор не найдено. Сотни тысяч исследователей и клиницистов во всем мире прикладывают беспрецедентные усилия для разработки лекарств, вакцин и улучшенных диагностических тестов. Результат этих усилий частично находит отражение в статьях, ежедневно появляющихся в различных научных изданиях.
Исследователи из американского Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле провели обзор более 1650 статей о COVID-19, перечисленных в базе данных Google Scholar, а также результатов 460 клинических испытаний, числящихся в реестре ClinicalTrials.gov.
Несмотря на то что большинство из этих испытаний находятся на самых ранних стадиях, а данные, приводимые в статьях, пока предварительные и опубликованы в виде препринтов, авторы, учитывая сложность ситуации, решили проанализировать разнообразие экспериментальных подходов и выделить среди них наиболее перспективные.
Исследователи подчеркивают, что их метод универсальный и может быть применен не только к вирусу SARS-CoV-2, но и к другим потенциально опасным вирусам.
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"Коронавирусы представляют собой реальную угрозу для человека и мировой экономики. Сначала мы должны рассмотреть новые меры по борьбе с пандемическим вирусом SARS-CoV-2, а затем — с огромным набором зоонозных вирусов высокой степени опасности, которые могут появиться в будущем, — приводятся в пресс-релизе издательского дома слова руководителя исследования доктора Ральфа Барика (Ralph Baric), заслуженного профессора эпидемиологии и профессора микробиологии и иммунологии. — Чтобы сосредоточиться на глобальном поиске лечения, мы стремимся представить исчерпывающий обзор возможных линий атаки против SARS-CoV-2 и связанных с ним коронавирусов, включая результаты всех доклинических и клинических испытаний вакцин против SARS и MERS, разработанных до сих пор".
Первой, наиболее эффективной стратегией борьбы с COVID-19 ученые считают применение вакцины, нацеленной на S-белок вируса, позволяющий ему связываться с клетками-хозяевами. Помимо традиционных живых инактивированных вакцин, исследователи называют потенциально эффективными современные типы вакцин на основе ДНК/РНК, наночастиц или вирусных переносчиков. Но поскольку их разработка и тестирование занимает от года до нескольких лет, параллельно необходимо задействовать и другие стратегии.
Второй подход — применение противовирусных препаратов широкого спектра действия, которые имитируют основания в геноме РНК вируса и останавливают процесс копирования. Но поскольку коронавирусы содержат так называемый корректирующий фермент, который может устранять такие несоответствия РНК, большинство препаратов корректно работать не будут, и здесь тоже требуются длительные клинические испытания для отбора эффективных веществ.
Третий подход — переливание плазмы от выздоровевших пациентов или создание массового производства моноклональных антител с помощью биотехнологий. Последний вариант тоже требует больших временных и финансовых затрат, к тому же такая "пассивная иммунизация" может дать лишь кратковременный иммунитет.
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Наиболее привлекательной альтернативой до тех пор, пока не будет создана вакцина, авторы считают генную терапию, осуществляемую через аденоассоциированный вирус (AAV). Это обеспечит быструю целенаправленную доставку антител, иммуноадгезинов, противовирусных пептидов и иммуномодуляторов в верхние дыхательные пути, чтобы обеспечить кратковременную защиту.
Поскольку оборот клеток в этой области очень высокий, риски токсичности минимальны. Поэтому подобные инструменты могут быть разработаны, адаптированы и протестированы в течение месяца, считают ученые.
"Пассивная иммунизация на основе AAV может использоваться в качестве быстрой альтернативы. Она проста и содержит только два компонента: вирусный вектор и антитело. Доказано, что множественные векторы AAV безопасны и эффективны для использования человеком, — говорит первый автор статьи Лон Пин Це. — Теоретически однократная доза может вызвать защитную реакцию в течение недели и длиться более года".
Авторы понимают, что генная терапия — очень дорогое удовольствие, но надеются, что, если на рынке сформируется достаточный спрос, этот вопрос можно будет решить.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА НаукаКоронавирус COVID-19биологияЗдоровьеСША
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