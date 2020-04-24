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Детский технопарк "Мосгормаш" приглашает на День открытых дверей
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РИА Новости

Детский технопарк "Мосгормаш" приглашает на День открытых дверей

12:01 24.04.2020 (обновлено: 12:57 24.04.2020)
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© Фото предоставлено АНО "РЧК"Детский технопарк "Мосгормаш" приглашает на День открытых дверей
Детский технопарк Мосгормаш приглашает на День открытых дверей
© Фото предоставлено АНО "РЧК"
МОСКВА, 24 апр – АНО "РЧК". Детские технопарки Москвы переводят в дистанционный формат не только свои учебные программы – теперь онлайн проходят даже Дни открытых дверей!
Среди "первопроходцев" нового формата такого мероприятия - детский технопарк "Мосгормаш". В эту субботу, 25 апреля, состоится уже второй "День открытых дверей" в дистанционном формате. Начало – в 12:00.
Программа будет включать виртуальную экскурсию с онлайн-турами в лаборатории геоинформатики, космонавтики, робототехники, беспилотных транспортных систем.
Также участников ждет мастер-класс по современной космонавтике "О чем могут рассказать звезды" - разумеется, в онлайн-формате. В прямом эфире преподавать расскажет, как можно рассмотреть звезды и планеты невооруженным глазом и простейшими зрительными приборами, а также познакомит со специальной техникой – телескопом, радиотелескопом и спектрометром. Узнают гости и о том, как обрабатывались космические снимки раньше и как это происходит сейчас.
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте по ссылке.
В рамках Дня открытых дверей расскажут и об истории детского технопарка – а она весьма интересная, ведь он стал самым первым из 18-ти действующих сегодня в Москве.
Более того, детский технопарк "Мосгормаш" выбран региональным центром подготовки к Всероссийскому чемпионату First Russia Robotics Championship для Москвы и московской области. Здесь будет осуществляться подготовка педагогов и судей для регионального этапа соревнования, который будет проходить в декабре 2020 года. Сборные столичного региона, занявшие призовые места, примут участие в финале всероссийского чемпионата по робототехнике в феврале 2021 года. А его финалисты станут участниками международных соревнований Lego Education. Напомним, что в феврале этого года команда AVRORA детского технопарка "Мосгормаш" стала победителем этого соревнования в Красноярске.
Отбор участников регионального этапа чемпионата First Russia Robotics Championship уже начался! Присоединиться к участию в соревнованиях можно на странице детского технопарка "Мосгормаш" в социальной сети "В контакте".
"Статус центра подготовки к First Russia Robotics Championship — большая ответственность для детского технопарка “Мосгормаш” и одновременно высокая оценка достижений площадки в области обучения слушателей робототехнике. Именно здесь будут готовиться педагоги и наставники центров молодежного инновационного творчества и организаций дополнительного образования Москвы, где проводятся занятия по робототехнике. После этого они будут уже в своих стенах тренировать команды, чтобы те могли достойно пройти сначала региональный тур, затем федеральный этап и попытаться дойти до международного уровня. Это серьезный вызов для технопарка, но на площадке есть все ресурсы для того, чтобы достойно с ним справиться", — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
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