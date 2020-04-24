Скитающейся по вокзалам москвичке собрали деньги после статьи РИА Новости

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. О Елене Белоусовой, которая кочует по столице вместе с таксой и котом, мы О Елене Белоусовой, которая кочует по столице вместе с таксой и котом, мы опубликовали материал 22 апреля. Три года назад коренная москвичка осталась без единственного жилья — квартиры на улице Профсоюзной. Как утверждают Елена и ее адвокат, Белоусова стала жертвой обмана со стороны риелтора. В итоге из квартиры ее выселили по суду. Обращения в различные инстанции никакого результата не принесли. На съем жилья денег у нее нет: доход Елены не превышает десяти тысяч рублей в месяц. После выхода статьи десятки неравнодушных людей обратились в редакцию с просьбой дать банковские реквизиты Белоусовой. В итоге за два дня героине публикации перечислили 111 тысяч рублей.

На редакционную почту обрушился буквально шквал писем. Одни просили номер карточки Елены, другие предлагали ей крышу над головой в самых разных регионах России, временную регистрацию и обещали помочь с работой, третьи выражали готовность взять на передержку таксу Дуню и кота Василия — питомцев Белоусовой.

Варианты проживания предлагали в Ленинградской и Белгородской областях, в Красноярском крае, в социальном приюте в Новой Москве и даже в Белоруссии. Всем откликнувшимся мы предоставили контакты героини. Но пока, как сообщила РИА Новости Елена, с жильем ничего не решилось: далеко уезжать от столицы ей не хотелось бы, она мечтает о том, чтобы накопить на "какой-то свой уголочек".

За два дня ей перечислили более ста тысяч рублей. Этих средств точно хватит на то, чтобы снять комнату на несколько месяцев. Об аренде угла Белоусова уже договорилась со своей бывшей соседкой. А пока ей нужно решать вопрос с трудоустройством. До эпидемии коронавируса она подрабатывала за очень скромные деньги в маленькой столовой — мыла посуду. И то только по вечерам. Дело в том, что у Белоусовой псориаз; несмотря на то что женщина не заразная, люди ее сторонятся. Чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь, Елене необходима прописка или временная регистрация. И работа, конечно, ей нужна другая: мытье посуды лишь усугубляет заболевание.

© Фото : Агата Лучнева Руки Елены © Фото : Агата Лучнева Руки Елены

И тем не менее даже на такую денежную помощь еще совсем недавно она никак не могла рассчитывать. "Всем, кто звонит мне, я говорю огромное спасибо. Просто за то, что меня за столько лет впервые услышали. Очень удивлена была звонкам из Сибири, из Белоруссии, отовсюду. В моем телефоне уже не помещаются СМС со словами поддержки. Люди предлагают посильную помощь. Некоторые зовут пожить на хозяйстве. Наверное, это самый приемлемый сейчас для меня вариант. Если честно, я не ожидала такого отклика. Огромное спасибо журналистам!" — благодарит всех Елена Белоусова.

Впрочем, есть и плохие новости: ее 13-летний кот Василий, перенесший инсульт, умер. Теперь у нее осталась только такса.