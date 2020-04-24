В Курской области число заразившихся коронавирусом достигло 345

ВОРОНЕЖ, 24 апр – РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом Курской области за сутки выросло на 37 и составило 345, выздоровели 38 человек, сообщает в пятницу областная администрация.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрированы 5849 новых случаев коронавируса, в том числе 37 - в Курской области.

"По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 24 апреля, в Курской области зарегистрировано 345 (+37) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Из заболевших под медицинским наблюдением находятся 303 пациента. На лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко 90 человек, 213 – без признаков заболевания - на карантине дома. Всего выписано 38 пациентов, в том числе двое - за прошедшие сутки.

В настоящее время на карантине в домашних условиях остаются 885 человек. Это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. В больницах с признаками ОРВИ и пневмонией находится 141 человек. Снят карантин с 2061 человека.