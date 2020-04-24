В ФАС предложили открыть доступ к данным агрегаторов такси органам власти

"Как инструмент, который даст как возможность исполнения участниками своих обязанностей, так и возможность надлежащего контроля, следует рассмотреть вопрос доступа к данным соответствующих информационных систем. Обращаться к ним должны иметь возможность все участники гражданского оборота, а также органы контроля и надзора в установленной сфере деятельности", - сказал замглавы ФАС.