В ФАС предложили открыть доступ к данным агрегаторов такси органам власти

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает дать доступ к данным агрегаторов такси надзорным органам и гражданским участникам перевозок, чтобы повысить безопасность поездок и способствовать расширению цифровизации, рассказал в интервью РИА Новости замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.
Он уточнил, что все участники перевозки должны обеспечивать ее качество и безопасность в той мере, насколько это для них возможно.
"Как инструмент, который даст как возможность исполнения участниками своих обязанностей, так и возможность надлежащего контроля, следует рассмотреть вопрос доступа к данным соответствующих информационных систем. Обращаться к ним должны иметь возможность все участники гражданского оборота, а также органы контроля и надзора в установленной сфере деятельности", - сказал замглавы ФАС.
Голомолзин уточнил, что речь идет, например, о региональных органах власти в области транспорта и информационных технологий.
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