Генпрокуратура опровергла фейк о выплате компенсаций НДС из-за COVID-19

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к видеоролику, где сообщается о "выплате гражданам России компенсации НДС" в связи с пандемией коронавируса, сообщает надзорное ведомство в пятницу.

"В ходе мониторинга на портале YouTube был выявлен видеоролик, содержащий недостоверную информацию о выплате гражданам РФ компенсации НДС в размере до 300 тысяч рублей. По состоянию на 23 апреля, видеозапись просмотрена более 700 тысяч раз", - говорится в релизе.

К сюжету прилагалось сообщение со ссылкой на некий Единый компенсационный реестр, где также предлагалось "получить компенсацию НДС, "согласно постановлению 34/16325к от 12 тысяч до 300 тысяч рублей". В сообщении указывалось, что сумма "начисляется за последние 36 месяцев". Для получения указанной помощи пользователям необходимо было указать электронный адрес и свою банковскую карту.