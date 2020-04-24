Генпрокуратура опровергла фейк о выплате компенсаций НДС из-за COVID-19

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к видеоролику, где сообщается о "выплате гражданам России компенсации НДС" в связи с пандемией коронавируса, сообщает надзорное ведомство в пятницу.
"В ходе мониторинга на портале YouTube был выявлен видеоролик, содержащий недостоверную информацию о выплате гражданам РФ компенсации НДС в размере до 300 тысяч рублей. По состоянию на 23 апреля, видеозапись просмотрена более 700 тысяч раз", - говорится в релизе.
К сюжету прилагалось сообщение со ссылкой на некий Единый компенсационный реестр, где также предлагалось "получить компенсацию НДС, "согласно постановлению 34/16325к от 12 тысяч до 300 тысяч рублей". В сообщении указывалось, что сумма "начисляется за последние 36 месяцев". Для получения указанной помощи пользователям необходимо было указать электронный адрес и свою банковскую карту.
В Генпрокуратуре заявили, что данная информация является недостоверной, "поскольку указано недействующее постановление, не указан орган, вынесший данный документ. Кроме того, размер НДС, в первую очередь, регулируется нормами Налогового кодекса РФ".
В итоге ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к опубликованной информации.
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