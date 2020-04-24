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Омская область
2020-04-24T12:21
https://ria.ru/20200424/1570498662.html
Губернатор проверил роддом в Омске, оснащенный для беременных с COVID-19
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РИА Новости

Губернатор проверил роддом в Омске, оснащенный для беременных с COVID-19

09:18 24.04.2020 (обновлено: 12:21 24.04.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков во время посещения роддома №4 в Омске
Губернатор Омской области Александр Бурков во время посещения роддома №4 в Омске
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков убедился в безопасности условий, созданных в роддоме №4 в Омске для беременных женщин, контактировавших с заражёнными COVID-19, или заражёнными инфекцией, сообщила пресс-служба облправительства.
В новом режиме, по принципу обсерватора для рожениц, роддом №4 в Омске работает с 3 апреля, это одно из пяти уже перепрофилированных учреждений для больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства. Сюда поступают беременные с внебольничными пневмониями, со средней и тяжелой формой ОРВИ, с подозрением на коронавирусную инфекцию. В роддоме 105 коек, здесь находятся 11 пациенток с ОРВИ, в их числе две женщины, контактировавшие с больными коронавирусом. У обеих отрицательные тесты на COVID-19. Губернатор Александр Бурков приехал в роддом, чтобы проверить, как идёт дооснащение учреждения.
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"Мы видим, что подрядчики работают достаточно активно, а медперсонал проходит переподготовку для работы в условиях инфекционной эпидемии... Проблема у нас остаётся только одна - обеспечение ИВЛ. Роддому и раньше по стандарту положено было иметь 16 ИВЛ, у них по факту работало всего восемь ИВЛ. Уже была нехватка. И такая ситуация у нас в каждом медицинском учреждении, в каждой больнице был дефицит аппаратов ИВЛ. Но сегодня мы работаем в этом направлении, я думаю, мы закроем эту проблему в ближайшие сроки", - отметил Бурков.
Он проверил, как установлены шлюзы и дополнительные двери для разграничения потоков поступающих пациентов и находящихся в стационаре. Для пациенток с коронавирусной инфекцией в роддоме создали подразделение с индивидуальными палатами для мам и детей. Дополнительно к 25 апреля роддом оснастят кислородными магистралями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Омская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БурковОмскОбщество
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