Губернатор проверил роддом в Омске, оснащенный для беременных с COVID-19

"Мы видим, что подрядчики работают достаточно активно, а медперсонал проходит переподготовку для работы в условиях инфекционной эпидемии... Проблема у нас остаётся только одна - обеспечение ИВЛ. Роддому и раньше по стандарту положено было иметь 16 ИВЛ, у них по факту работало всего восемь ИВЛ. Уже была нехватка. И такая ситуация у нас в каждом медицинском учреждении, в каждой больнице был дефицит аппаратов ИВЛ. Но сегодня мы работаем в этом направлении, я думаю, мы закроем эту проблему в ближайшие сроки", - отметил Бурков.