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РИА Наука
2020-04-24T13:27
https://ria.ru/20200424/1570498237.html
В России создали "долгоиграющий" препарат для противовирусной обработки
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РИА Новости

В России создали "долгоиграющий" препарат для противовирусной обработки

09:10 24.04.2020 (обновлено: 13:27 24.04.2020)
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© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"Процесс синтеза нанодисперсных частиц меди
Процесс синтеза нанодисперсных частиц меди
© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Специалисты кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (Москва) синтезировали первую партию противовирусного препарата длительного действия на основе меди, предназначенного для обработки индивидуальных средств защиты и различных поверхностей, сообщила пресс-служба вуза.
О противовирусных и противомикробных свойствах меди человечеству известно несколько тысяч лет. Этот металл за счет перехода в водной среде в ионную форму значительно превосходит другие, в том числе серебро, по своей способности уничтожать вирусы и бактерии. Ранее сотрудники Саутгемптонского университета (Великобритания) продемонстрировали, что медь уничтожает "родственника" COVID-19, коронавирус 229E, открытый в 2015 году.
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Препарат, созданный в НИТУ "МИСиС", представляет собой спиртозоль – суспензию наночастиц меди размерами 1-3 нанометра в растворе широко распространенного антисептика цетилпиридиния хлорида в этиловом спирте. "При дезинфекционной обработке при влажном воздухе медь на поверхности материала превращается в положительно заряженный ион гидроксида меди, что обеспечивает необходимую защиту обработанных предметов от вирусов и других патогенов", – поясняется в пресс-релизе.
Ионы гидроксида металла как бы "расстреливают" вирус. Однако в высокой концентрации они опасны так же и для клеток организма, могут вызывать раздражение кожных покровов

"Поэтому наиболее целесообразно использовать препараты на основе ионов меди и ее соединений в качестве сильного внешнего дезинфектора совместно с антисептиком цетилпиридиния хлоридом", – отметил доцент кафедры физической химии НИТУ "МИСиС" Георгий Фролов, слова которого приведены в сообщении.

© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"Доцент кафедры физической химии НИТУ "МИСиС" Георгий Фролов
Доцент кафедры физической химии НИТУ МИСиС Георгий Фролов
© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"
Доцент кафедры физической химии НИТУ "МИСиС" Георгий Фролов
Проведенные на базе лаборатории вуза исследования продемонстрировали, что обработанные медным спиртозолем поверхности сохраняются защищенными более длительное время, чем обработанные обычными спиртами. В настоящее время новый препарат уже применяется в качестве дезинфектора в одной из московских стоматологических клиник.
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