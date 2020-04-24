В России создали "долгоиграющий" препарат для противовирусной обработки

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Специалисты кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (Москва) синтезировали первую партию противовирусного препарата длительного действия на основе меди, предназначенного для обработки индивидуальных средств защиты и различных поверхностей, сообщила пресс-служба вуза.

О противовирусных и противомикробных свойствах меди человечеству известно несколько тысяч лет. Этот металл за счет перехода в водной среде в ионную форму значительно превосходит другие, в том числе серебро, по своей способности уничтожать вирусы и бактерии. Ранее сотрудники Саутгемптонского университета (Великобритания) продемонстрировали, что медь уничтожает "родственника" COVID-19, коронавирус 229E, открытый в 2015 году.

Препарат, созданный в НИТУ "МИСиС", представляет собой спиртозоль – суспензию наночастиц меди размерами 1-3 нанометра в растворе широко распространенного антисептика цетилпиридиния хлорида в этиловом спирте. "При дезинфекционной обработке при влажном воздухе медь на поверхности материала превращается в положительно заряженный ион гидроксида меди, что обеспечивает необходимую защиту обработанных предметов от вирусов и других патогенов", – поясняется в пресс-релизе.

Ионы гидроксида металла как бы "расстреливают" вирус. Однако в высокой концентрации они опасны так же и для клеток организма, могут вызывать раздражение кожных покровов

"Поэтому наиболее целесообразно использовать препараты на основе ионов меди и ее соединений в качестве сильного внешнего дезинфектора совместно с антисептиком цетилпиридиния хлоридом", – отметил доцент кафедры физической химии НИТУ "МИСиС" Георгий Фролов, слова которого приведены в сообщении.