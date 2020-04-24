Ученые Х-BIO ТюмГУ разрабатывают инструмент прогнозирования пандемии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Группа энтузиастов под руководством научного сотрудника Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Александра Журавлева создала Группа энтузиастов под руководством научного сотрудника Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Александра Журавлева создала проект COVID-Plot , позволяющий визуализировать актуальную статистику распространения коронавирусной инфекции по всему миру, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Сегодня проект COVID-Plot позволяет сопоставлять показатели по распространению пандемии в разных странах, при этом его функционал постоянно расширяется. Участники проекта используют актуальные данные с github репозитория Университета Джонса Хопкинса (США), где статистика по COVID-19 обновляется несколько раз в день.

Идея проекта состоит в анализе статистики по разным странам и регионам мира с возможностью прогноза. Прогноз пока основан на простой экстраполяции одной из трех функций (полиномиальной, линейной и сложной степенной). В ближайших планах исследователей – реализовать более серьезный прогноз с моделированием процесса заражения через интерпретируемые параметры, например, такие, как коэффициент распространения, карантинные меры, процент зараженных от всего населения, экономические индексы.

Моделирование эпидемических процессов очень важно в условиях распространения коронавируса, считает специальный представитель Минобрнауки РФ по вопросам биологической и экологической безопасности, заместитель директора по развитию X-BIO ТюмГУ Николай Дурманов.

"У нас нет времени собирать рутинным образом статистику, выстраивать кривые экстраполяции и смотреть через некоторое время, угадали или нет? Скорость развития ситуации, ее непредсказуемость и цена таковы, что только тщательное моделирование способно подготовить нас к сценариям даже недалекого будущего", – рассказал он РИА Новости.

По его словам, чем больше модель загружена надежной информацией, тем она точнее. Но при этом важно определить, какая информация должна быть учтена. Исследователи берут в расчет плотность населения, мобильность, заразность инфекции, инкубационный период, медицинскую сеть и уровень ее вооруженности и рассчитывают, что построенные модели будут предсказывать развитие событий.

"Тут наступает время не просто умных математиков и медико-биологов, но и поэтов. Включаем воображение. А генетическая неоднородность популяции? Среди нас носители "хороших" и "плохих" по части коронавируса генов. А неравномерность распределения наиболее чувствительного к заражению контингента? А семейные и культурные традиции, например, посещение старших членов семьи, на чем "горят" итальянцы и испанцы? А "радиус комфорта" – расстояние, на котором людям комфортно разговаривать?" – перечислил ученый.

Такие сложные модели будут особенно актуальными, когда придет пора ослаблять карантинные ограничения, считает Николай Дурманов.

"Оставим людей сидеть надолго – ударим по психике и экономике. Поторопимся с открытием – получим еще одну волну инфекции. Как выяснить, развился ли популяционный иммунитет, где он развился, насколько равномерно, как долго прятать особо чувствительный контингент от эпидемиологических невзгод, какую вакцину применять, кого вакцинируем сначала?.. На все эти вопросы поможет ответить разработка ученых Тюменского университета", – заключил он.