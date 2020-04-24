В России приступили к созданию разгонного блока для ракеты "Союз-5"

"АО "НПО Лавочкина" на базе разгонного блока "Фрегат-СБ" приступило к созданию разгонного блока "Фрегат-СБУ", который отличается от "Фрегата-СБ" только размерами сбрасываемого блока баков. Применение ранее апробированных технических решений позволяет в кратчайшие сроки, не более трех лет, с минимальными финансовыми затратами создать разгонный блок, обеспечив его высокую надежность с самого начала эксплуатации", — сказал Колмыков.