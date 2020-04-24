В России приступили к созданию разгонного блока для ракеты "Союз-5"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. НПО им. Лавочкина (входит в "Роскосмос") приступило к созданию нового разгонного блока "Фрегат-СБУ" для разрабатываемой российской ракеты "Союз-5", он появится в течение трех лет и потребует минимального финансирования, рассказал РИА Новости генеральный директор предприятия Владимир Колмыков.
"АО "НПО Лавочкина" на базе разгонного блока "Фрегат-СБ" приступило к созданию разгонного блока "Фрегат-СБУ", который отличается от "Фрегата-СБ" только размерами сбрасываемого блока баков. Применение ранее апробированных технических решений позволяет в кратчайшие сроки, не более трех лет, с минимальными финансовыми затратами создать разгонный блок, обеспечив его высокую надежность с самого начала эксплуатации", — сказал Колмыков.
Новый "разгонник" разрабатывается для ракеты "Союз-5" при ее запусках с космодрома Байконур. Как полагает глава компании, "Фрегат-СБУ" является оптимальным и обеспечивает "Союзу-5" конкурентные преимущества на мировом рынке".
Колмыков пояснил, что "Союз-5" с разгонным блоком "Фрегат-СБУ" сможет при запуске с космодрома Байконур вывести на геостационарную орбиту полезный груз массой более 2,5 тысячи килограммов, а на геопереходную орбиту, эквивалентную запуску с космодрома Куру, — до пяти тысяч килограммов.
По словам директора НПО, принципиальных изменений вносить в конструкцию существующего разгонного блока "Фрегат-СБ", который четырежды использовался при запусках пакет "Зенит", не требуется. Конструкция и приборный состав нового блока полностью аналогичны "Фрегату-СБ".
"Сбрасываемый блок баков — новая разработка. Однако компоновочная, силовая и пневмогидравлическая схемы полностью заимствуются со сбрасываемого блока баков разгонного блока "Фрегат-СБ". Объем сбрасываемого блока баков выбран исходя из размерности создаваемых ракет-носителей "Союз-5", — пояснил Колмыков.
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