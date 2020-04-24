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РИА Наука
2020-04-24T10:57
https://ria.ru/20200424/1570493533.html
В России приступили к созданию разгонного блока для ракеты "Союз-5"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564387976_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_7390e9741638de3fb71d472cdc2e88df.jpg
РИА Новости

В России приступили к созданию разгонного блока для ракеты "Союз-5"

03:10 24.04.2020 (обновлено: 10:57 24.04.2020)
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© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"Пуск ракеты
Пуск ракеты
© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"
Пуск ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. НПО им. Лавочкина (входит в "Роскосмос") приступило к созданию нового разгонного блока "Фрегат-СБУ" для разрабатываемой российской ракеты "Союз-5", он появится в течение трех лет и потребует минимального финансирования, рассказал РИА Новости генеральный директор предприятия Владимир Колмыков.

"АО "НПО Лавочкина" на базе разгонного блока "Фрегат-СБ" приступило к созданию разгонного блока "Фрегат-СБУ", который отличается от "Фрегата-СБ" только размерами сбрасываемого блока баков. Применение ранее апробированных технических решений позволяет в кратчайшие сроки, не более трех лет, с минимальными финансовыми затратами создать разгонный блок, обеспечив его высокую надежность с самого начала эксплуатации", — сказал Колмыков.

Новый "разгонник" разрабатывается для ракеты "Союз-5" при ее запусках с космодрома Байконур. Как полагает глава компании, "Фрегат-СБУ" является оптимальным и обеспечивает "Союзу-5" конкурентные преимущества на мировом рынке".
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Колмыков пояснил, что "Союз-5" с разгонным блоком "Фрегат-СБУ" сможет при запуске с космодрома Байконур вывести на геостационарную орбиту полезный груз массой более 2,5 тысячи килограммов, а на геопереходную орбиту, эквивалентную запуску с космодрома Куру, — до пяти тысяч килограммов.
По словам директора НПО, принципиальных изменений вносить в конструкцию существующего разгонного блока "Фрегат-СБ", который четырежды использовался при запусках пакет "Зенит", не требуется. Конструкция и приборный состав нового блока полностью аналогичны "Фрегату-СБ".

"Сбрасываемый блок баков — новая разработка. Однако компоновочная, силовая и пневмогидравлическая схемы полностью заимствуются со сбрасываемого блока баков разгонного блока "Фрегат-СБ". Объем сбрасываемого блока баков выбран исходя из размерности создаваемых ракет-носителей "Союз-5", — пояснил Колмыков.

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РИА НаукаРоссияСоюз-5НПО имени С. А. ЛавочкинаКосмос - РИА НаукаРоскосмос
Популярные комментарии
Все отлично, но почему 3 года?! Если изменения минимальные. За это время Королев сделал почти с нуля "Восток".
24 апреля, 07:37
SMSalavat Menshevik
1210009
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