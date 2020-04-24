Экипаж авианосца "Теодор Рузвельт" сдал тест на COVID-19

ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Тестирование на коронавирус прошли все члены команды американского авианосца " Тестирование на коронавирус прошли все члены команды американского авианосца " Теодор Рузвельт ", положительный результат у 840 человек, говорится в сообщении на сайте ВМС США

По состоянию на среду у 4 098 человек результаты отрицательные, выздоровели 88 моряков. На берег сошли 4 234 человека.

В больнице остаются четверо военнослужащих с симптомами COVID-19, ни один из них не находится в палате интенсивной терапии. Ранее один член экипажа скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Часть команды остается на борту и обеспечивает функционирование корабельных систем. Авианосец в настоящее время находится на военной базе "Гуам", однако, как заверило командование, остается в строю, несмотря на ситуацию с коронавирусом на борту.

Капитана авианосца Бретта Крозье ранее сняли с должности после того, как в СМИ появилось его письмо к руководству с просьбой снять на берег большую часть команды. Раскритиковавший публично в жестких выражениях действия капитана и.о. министра ВМС Томас Модли подал рапорт министру обороны с просьбой об отставке, которая была удовлетворена.