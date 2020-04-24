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2020-04-24T08:00
https://ria.ru/20200424/1570484661.html
Бить на поражение. Насколько реальна угроза войны в Персидском заливе
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РИА Новости

Бить на поражение. Насколько реальна угроза войны в Персидском заливе

08:00 24.04.2020
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© AFP 2020Иранские военные в защитных костюмах
Иранские военные в защитных костюмах
© AFP 2020
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Дональд Трамп приказал уничтожать иранские военные катера, если те опасно сблизятся с американскими кораблями в Персидском заливе. Тегеран в ответ пригрозил развернуть новые ракеты морского базирования. И "с божьей милостью" запустил свой первый спутник. Зачем в период пандемии обе страны обостряют противостояние — разбиралось РИА Новости.

Опасное сближение

В начале апреля иранские военно-морские суда несколько раз приближались к кораблям ВМС США. И не сразу реагировали на требования отойти. Спустя несколько недель один из катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных частей ВС Ирана) больше часа нахально маневрировал прямо у борта эсминца под звездно-полосатым флагом.
"Я приказал нашим морякам стрелять и уничтожать любые военные катера Ирана, если они продолжат провокации", — заявил Дональд Трамп в твиттере.
По версии Тегерана, американцы незаконно находятся в заливе, нарушают нормы морского права. "Но они получили наш жесткий ответ", — сообщил контр-адмирал Алиреза Тангсири.
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп

Иран стал космическим

Словесной перепалкой дело не ограничилось. Руководство КСИР предупредило, что может развернуть против американских авианосцев в Персидском и Оманском заливах ракеты морского базирования с увеличенной дальностью полета.
"Если раньше их радиус действий не превышал сорока пяти километров, то сегодня у нас есть ракеты класса "поверхность — поверхность", способные преодолевать до семисот километров", — добавил Тангсири.
Но главная сенсация: на орбите — первый иранский спутник "Нур". "Божьей милостью Иран стал космической страной. Аппарат создан без иностранной помощи и невзирая на санкции США", — сказал после успешного запуска командующий КСИР Хосейн Салами.
Хотя предыдущие попытки были неудачными, США все равно обвиняли иранские власти в нарушении резолюции Совбеза ООН 2231, запрещающей Исламской Республике запускать ракеты.
© REUTERS / Wana News AgencyПодготовка к запуску первого иранского спутника "Нур"
Первый иранский спутник Нур
© REUTERS / Wana News Agency
Подготовка к запуску первого иранского спутника "Нур"

Тегеран не сдается

Новый виток обострения отношений между США и Ираном можно объяснить тем, что внимание к эпидемии COVID-19 постепенно ослабевает и возвращается традиционная политика, отмечает доцент Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Кожанов.
"Давление Вашингтона на Тегеран не прекращалось и в период жесткого карантина в обеих странах. Сейчас, когда иранские власти постепенно снимают ограничения, чтобы запустить и без того проблемную экономику, американцы пытаются воспользоваться ситуацией и усиливают напряженность. Если ранее МВФ предсказывал иранской экономике в 2020 году стагнацию, то после пандемии ждут падения ВВП на шесть процентов. На этом фоне США посылают сигнал о том, что противостояние не забыто", — объясняет РИА Новости эксперт.
© REUTERS / US NAVYВоенные катера Ирана рядом с американским эсминцем Paul Hamilton в Персидском заливе
Военные катера Ирана рядом с американским эсминцем Paul Hamilton в Персидском заливе
© REUTERS / US NAVY
Военные катера Ирана рядом с американским эсминцем Paul Hamilton в Персидском заливе
Кожанов напоминает, что для иранских властей вопросы безопасности всегда были важнее социально-экономических проблем. Заявления Тегерана о выводе на орбиту военного спутника и создании ракет морского базирования эксперт оценивает как демонстрацию внешнему миру своей мощи. На внутреннюю аудиторию это тоже произвело впечатление.
"Иран показывает, что не сдается. Это отвлекает население от насущных проблем. Все трудности в экономике власти объясняют санкциями и коронавирусом. Собственные ошибки отрицают. Пока общество воспринимает сложности стоически, но неизвестно, о чем говорят на иранских кухнях. Не исключено, что формируется новый протестный потенциал", — рассуждает Кожанов.
В долгосрочной перспективе противостояние США с Ираном не сулит региону ничего хорошего.
"Психологическое давление усиливается. Одна из сторон может сорваться, как это произошло в прошлом году и закончилось убийством в январе главы КСИР Касема Сулеймани. Потому действия и американцев, и иранцев вызывают тревогу", — говорит Кожанов.
© REUTERS / US NAVY/Mass Communication Specialist 1st Class Julio RiveraДоставка готовой еды морякам авианосца "Теодор Рузвельт", заразившимся коронавирусом COVID-19
Доставка готовой еды морякам судна ВМС США Теодор Рузвельт, заразившимся коронавирусом COVID-19
© REUTERS / US NAVY/Mass Communication Specialist 1st Class Julio Rivera
Доставка готовой еды морякам авианосца "Теодор Рузвельт", заразившимся коронавирусом COVID-19

Время играет против США

Консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий сомневается, что приказ Трампа стрелять по иранским судам исполнят. "Сообщения в соцсетях главы Белого дома не всегда отражают реальное положение дел. На вопрос журналистов, что изменится после приказа Трампа, американские военные долго мялись, но в итоге ответили, что пока ничего", — объясняет РИА Новости эксперт.
Баклицкий полагает, что если бы иранские катера действительно угрожали ВМС США, их бы просто потопили.
"Американцы не хотят втягиваться в какие-то авантюры. Им и так непросто. На авианосце "Теодор Рузвельт" экипаж заразился коронавирусом. В Персидском заливе сейчас есть авианесущий крейсер, однако необходимо присутствие и на других направлениях. В приоритете — давление на Китай. Поэтому флот США не заинтересован в переброске дополнительных сил к берегам Ирана", — полагает политолог.
Девушка в защитной маске проходит мимо граффити с изображением национального флага в Тегеране
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Иранские власти, на его взгляд, тоже не горят желанием воевать. Всем важно показать, что борьба продолжается, однако при этом хорошо бы избежать финансовых потерь.
"В противостоянии с Ираном время работает против США. Вашингтон вводил санкции, обстреливал иранские суда, даже пошел на убийство Сулеймани. Но Тегеран продолжает запускать ракеты, досаждает американцам в Персидском заливе и вообще не намерен отказываться от провокационного поведения. Более того, в октябре — за месяц до президентских выборов в Соединенных Штатах — Совбез ООН должен снять с Ирана эмбарго на поставки вооружений", — напоминает Баклицкий.
Первый срок Трампа завершается, а одна из основных внешнеполитических задач — наказать Иран — так и не выполнена, подводит итог собеседник агентства.
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Андрей БаклицкийДональд ТрампМВФТегеран (город)ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Желаю здоровья всем высшим руководителям Ирана. И пару десятков ядерных боеголовок на головы америкосов.
24 апреля, 12:00
Валерiй Роговъ
31400351
А не проще ли Ирану просто перестать провоцировать военных США? И конфликт исчерпан. Или это ( провокации)зачем то надо Ирану?
24 апреля, 11:37
Вася Харлей
30010132
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