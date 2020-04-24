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Культура
2020-04-24T11:23
https://ria.ru/20200424/1570481654.html
Канал "Культура" подготовил программу, чтобы не скучать на самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/90797/38/907973834_0:91:2000:1216_1036x0_80_0_0_ef2c397799841c67bdf5198944d01039.jpg
РИА Новости

Канал "Культура" подготовил программу, чтобы не скучать на самоизоляции

07:25 24.04.2020 (обновлено: 11:23 24.04.2020)
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© РИА НовостиТелеканал "Культура"
Телеканал Культура
© РИА Новости
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Чтобы зрители с пользой и интересом проводили свободное время на карантине, телеканал "Россия-Культура" подготовил множество новых проектов, а также решил повторить несколько легендарных передач, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
По будням все желающие снова смогут послушать цикл лекций "Аcademia" выдающихся ученых современности или продолжить изучение иностранных языков, а возможно, и начать с нуля с помощью курса "Полиглот", который ведет Дмитрий Петров.
В конце марта телеканал "Культура" запустил новый проект "Открытый музей". Телезрители получили возможность посещать онлайн выставки, галереи, музеи, в том числе Государственную Третьяковскую галерею, Мультимедиа Арт музей, Литературный музей.
Альбрехт Дюрер. Танцующие и музицирующие путти с античным трофеем. 1495. ГМИИ им. А.С. Пушкина
23 марта, 21:32Культура
Выставка "От Дюрера до Матисса" в Пушкинском открылась в прямом эфире
К проекту подключились и зарубежные коллеги. Так, Джеймс Бредберн, директор миланской Пинакотеки Брера проводит видеознакомство с этим музеем и рассказывает истории о галерее, картинах и их авторах.
Практически ежедневно в эфире лучшие театральные постановки. "Культура" предлагает посмотреть спектакли, снятые за 20 лет существования канала. В архиве работы ушедших мэтров, а также яркие постановки молодых актеров и режиссеров.
На сайте "Россия-Культура", в YouTube и в социальных сетях ведутся трансляции спектаклей "Большие гастроли-онлайн" из многих регионов страны.
© Фото : Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ

Спектакль "На дне" Нижегородского государственного театра драмы имени Максима Горького

Спектакль На дне Нижегородского государственного театра драмы им. М. Горького
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Спектакль "На дне" Нижегородского государственного театра драмы имени Максима Горького

© Фото : Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ
© Фото : Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФСпектакль "Турандот" Московского музыкального театра "Геликон-опера"
Спектакль Турандот Московского музыкального театра Геликон-опера
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Спектакль "Турандот" Московского музыкального театра "Геликон-опера"
© Фото : Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ
1 из 2

Спектакль "На дне" Нижегородского государственного театра драмы имени Максима Горького

© Фото : Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ
2 из 2
Спектакль "Турандот" Московского музыкального театра "Геликон-опера"
© Фото : Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ
Для юных зрителей подготовлена специальная премьера – "Большие Маленьким". По будням, семь раз в день, известные деятели культуры (Екатерина Мечетина, Александр Ф.Скляр, Юлия Пересильд, Евгений Дятлов, Максим Галкин, Антон Макарский, Юлия Рутберг и другие) читают в эфире и в соцсетях канала любимые сочинения детских авторов.
Сцена из спектакля Веселая вдова
24 апреля, 00:00Культура
Что смотреть онлайн 24 апреля. Расписание трансляций
Еще одна премьера – цикл фильмов "Коллекция". В него вошли эксклюзивные интервью с директорами крупнейших мировых музеев и коллекций, рассказ о самых знаменитых художественных собраниях, глазами их руководителей. Зрители побывают в Галерее Уффици, Коллекции Пегги Гуггенхайм, Архиве Медичи и Пинакотеке Брера.
Онлайн-проект "Наука Великой Победы", запущенный 12 апреля, позволит впервые прикоснуться к истории легендарной Лаборатории №2 (сейчас – Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"), узнать факты о важнейших оборонных разработках отечественных ученых и не только.
Коллаж рисунка Ван Гога
24 марта, 08:00Культура
Как на карантине побывать бесплатно во всех музеях мира
1520000
КультураГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаТретьяковская галереяТеатрСамоизоляцияКоронавирус в РоссииНовости культурыВыставкиКурчатовский институтYouTube
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