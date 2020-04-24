Канал "Культура" подготовил программу, чтобы не скучать на самоизоляции

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Чтобы зрители с пользой и интересом проводили свободное время на карантине, телеканал "Россия-Культура" подготовил множество новых проектов, а также решил повторить несколько легендарных передач, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

По будням все желающие снова смогут послушать цикл лекций "Аcademia" выдающихся ученых современности или продолжить изучение иностранных языков, а возможно, и начать с нуля с помощью курса "Полиглот", который ведет Дмитрий Петров.

В конце марта телеканал "Культура" запустил новый проект "Открытый музей". Телезрители получили возможность посещать онлайн выставки, галереи, музеи, в том числе Государственную Третьяковскую галерею, Мультимедиа Арт музей, Литературный музей.

К проекту подключились и зарубежные коллеги. Так, Джеймс Бредберн, директор миланской Пинакотеки Брера проводит видеознакомство с этим музеем и рассказывает истории о галерее, картинах и их авторах.

Практически ежедневно в эфире лучшие театральные постановки. "Культура" предлагает посмотреть спектакли, снятые за 20 лет существования канала. В архиве работы ушедших мэтров, а также яркие постановки молодых актеров и режиссеров.

На сайте "Россия-Культура", в YouTube и в социальных сетях ведутся трансляции спектаклей "Большие гастроли-онлайн" из многих регионов страны.

Для юных зрителей подготовлена специальная премьера – "Большие Маленьким". По будням, семь раз в день, известные деятели культуры (Екатерина Мечетина, Александр Ф.Скляр, Юлия Пересильд, Евгений Дятлов, Максим Галкин, Антон Макарский, Юлия Рутберг и другие) читают в эфире и в соцсетях канала любимые сочинения детских авторов.

Еще одна премьера – цикл фильмов "Коллекция". В него вошли эксклюзивные интервью с директорами крупнейших мировых музеев и коллекций, рассказ о самых знаменитых художественных собраниях, глазами их руководителей. Зрители побывают в Галерее Уффици, Коллекции Пегги Гуггенхайм, Архиве Медичи и Пинакотеке Брера.