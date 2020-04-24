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2020-04-24T08:00
https://ria.ru/20200424/1570480767.html
Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США
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РИА Новости

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США

08:00 24.04.2020
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© AFP 2020 / Frederic J. BrownФлаг США на нефтяном месторождении Уилмингтон, Калифорния
Флаг США на нефтяном месторождении Уилмингтон, Калифорния
© AFP 2020 / Frederic J. Brown
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США и уже сравнили ее с нападением на Пёрл-Харбор. Флот, который будет использован для этой атаки, приближается к американскому побережью, а газеты кричат о необходимости президентского вмешательства для защиты страны. Паника вызвана так называемой саудовской армадой, и, соответственно, на страницах ведущего американского финансового издания The Wall Street Journal (WSJ) можно прочитать обвинения в адрес Эр-Рияда, который якобы собирается устроить Вашингтону "нефтяной Пёрл-Харбор" с катастрофическими результатами для американской экономики, в частности ее нефтяного сектора.
The Wall Street Journal приводит панические оценки представителей нефтяных компаний: "Это Пёрл-Харбор американских нефтедобытчиков. Мы знаем, что танкеры идут сюда, но никто ничего не делает с этим", — сказал Кирк Эдвардс, президент техасской нефтяной компании Latigo Petroleum LLC. "Каждый баррель, который привезут эти танкеры, выдавливает баррель нефти, добываемой здесь, в Пермском нефтегазоносном бассейне (главном районе сланцевой добычи в США. — Прим. авт.)".

Впрочем, есть и более оптимистичные оценки, указывающие на позитивный аспект саудовских действий на американском рынке, который заключается в том, что нефтяники США будут страдать весьма сильно, но зато недолго. "У нас будет очень сильная краткосрочная боль", — заявил The Wall Street Journal известный предприниматель-"сланцевик" Марк Папа, экс-председатель нефтяной компании Centennial Resource Development Inc. и бывший исполнительный директор одной из крупнейших сланцевых компаний EOG Resources Inc.

Основная опасность от этих 40 танкеров, везущих объем черного золота, который США в периоды нормальной экономической активности в среднем импортируют за семь месяцев (!), заключается в том, что эту нефть нужно будет где-то хранить, поскольку ее никто потреблять не будет. В условиях коронавируса и карантинных мер деятельность нефтеперабатывающих заводов сильно сокращена, но, работая даже на полную мощность, они не смогли бы переварить семимесячную "дозу" нефти, которая обрушится на американское побережье в ближайшие дни.
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
23 апреля, 11:42Сказано в эфире
Поссорятся ли Вашингтон и Эр-Рияд из-за нефти? Мнение экспертаСаудовская Аравия обещает перенаправить танкеры, если США введут запрет на импорт нефти. Насколько вероятно такое развитие событий, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Сергей Хестанов.
Это означает, что мощности для хранения нефти в США, которые и так уже в режиме "почти под завязку", окажутся или заполненными, или буквально на грани, что, в свою очередь, приведет к тому, что продукцию сланцевых компаний будет попросту негде хранить. Следовательно, "по техническим причинам" добычу придется сворачивать — независимо от необходимых расходов и финансовых последствий. Если условный урожай фермер, оставшийся без возможности сбыта или хранения, может оставить в поле гнить, то скважину нужно именно останавливать — нефть нельзя вылить на почву или в карьер.
Более того, цена, по которой эти компании продают свою нефть, зачастую привязана к фьючерсам на черное золото на Chicago Mercantile Exchange. А эти фьючерсные контракты уже один раз ушли в глубокий минус и торговались по отрицательным ценам как раз из-за того, что в конкретной точке поставки закончились свободные хранилища. Забавный эпизод: американские источники утверждают, что, согласно официальной статистике, свободные емкости там все-таки были. Тогда одно из возможных объяснений заключается в том, что кто-то эти емкости заранее забронировал, но использовать не стал, — обеспечив тем самым беспрецедентное падение фьючерсов на нефть и серьезные убытки тем американским сланцевым компаниям, которые используют их цены в своих договорах на поставки.

Сейчас ситуация будет еще серьезнее, потому что, помимо всех вышеперечисленных проблем, 40 танкеров с саудовской нефтью — это дополнительные 30-32 миллиона баррелей (данные исследовательской компании Vortexa, на которые ссылается WSJ). Это очень внушительный объем, и американские нефтяники имеют достаточно мотивов для паники.

Сами танкеры были зафрахтованы, загружены и отправлены в США еще до завершения переговоров в рамках сделки ОПЕК+ и фиксации планов по сокращению добычи. По большому счету, танкерная флотилия напоминает очень медленную торпеду, которая запущена в уже и так тонущий корабль американской "сланцевой революции". По расчетам журналистов, волна этой нефти накроет США как раз в течение мая. И именно из-за надежды успеть хоть как-то ее остановить руководители, акционеры и кредиторы компаний, которым предстоит закрывать скважины, объявлять дефолты и прощаться с мечтами о доминировании на мировом рынке, пытаются докричаться через СМИ и лоббистские структуры до Белого дома.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
23 апреля, 08:00
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Потенциальные варианты защиты, которые может предложить Дональд Трамп, не очень впечатляют в плане размаха и эффективности. Напомним, что Демпартия уже успешно заблокировала его попытку протянуть руку финансовой поддержки сланцевикам, лишив президента возможности заполнить государственные стратегические резервы стремительно дешевеющей нефтью, хотя с точки зрения экономики и даже национальной безопасности идея Трампа была достойна уважения.

Сейчас сенаторы и конгрессмены от Демократической партии активно сопротивляются любым попыткам оказать другие формы финподдержки компаниям нефтяного сектора, наказывая их сотрудников за голоса, отданные республиканцам, а владельцев — за финансовые пожертвования на кампанию действующего президента в 2016 году.

Против государственной поддержки нефтяников высказался и кумир американской молодежи Илон Маск. Все это не означает, что Трамп вообще не сможет помочь, но это будет довольно сложно сделать. Не говоря уже о том, что даже какие-то экстренные меры (например, введение заградительных тарифов или запрет на разгрузку этих танкеров в американских портах, вынесенный под предлогом защиты национальной безопасности) принципиально не исправят ситуацию.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
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Если нефтеналивные суда останутся в ожидании разгрузки у берегов США, то случится другая проблема: сейчас именно танкеры, как указывает Bloomberg (как, впрочем, и множество других источников в мировой аналитике), массово используются для экстренного хранения нефти. Но на рынке наблюдается серьезный дефицит свободных танкеров, а значит, запрет их разгрузки в США лишит глобальный рынок еще 30-32 миллионов баррелей доступного объема хранения — и это тоже станет негативным фактором для цен на нефть.
Некоторые американские сенаторы уже требуют провести расследование действий Саудовской Аравии и России на мировом нефтяном рынке. Возможно, эти расследования будут проведены и даже закончатся пресловутыми санкциями. Но вряд ли это утешит американские сланцевые компании, которым предстоит испытать "сильную боль" в не очень далеком будущем.
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Илон МаскДональд ТрампОПЕКСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
Интересно получается, нефть из-за которой последние 2 десятка лет уничтожались целые государства, вдруг, по щелчку пальцев, стала никому не нужна...
24 апреля, 08:26
Илья А.
1564312508
Ну да, конечно, вы бесконечно правы. Жаль, что не вас выбрали президентом РФ, а то так бы зажили
24 апреля, 10:11
НСНаблюдатель Сторонний
415200031
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