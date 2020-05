Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США

Впрочем, есть и более оптимистичные оценки, указывающие на позитивный аспект саудовских действий на американском рынке, который заключается в том, что нефтяники США будут страдать весьма сильно, но зато недолго. "У нас будет очень сильная краткосрочная боль", — заявил The Wall Street Journal известный предприниматель-"сланцевик" Марк Папа, экс-председатель нефтяной компании Centennial Resource Development Inc. и бывший исполнительный директор одной из крупнейших сланцевых компаний EOG Resources Inc.