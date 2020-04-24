На что живут художники после закрытия галерей и арт-магазинов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Исполнительный директор ММОМА Василий Церетели Исполнительный директор ММОМА Василий Церетели заявил , что из-за карантина музей недополучил около 30 миллионов рублей дохода. Убытки на рынке современного искусства пока не берется подсчитать никто, но последствия пандемии COVID-19 очевидны. Галереи и аукционы осваивают онлайн, без этого — нет продаж, а значит, и средств у десятков, а может, и сотен художников и работников этой сферы. Чем помогают творцам и как внести свой вклад в искусство — в материале РИА Новости.

Зло стало интереснее

"Нам удалось в апреле заработать достаточно, чтобы выдать зарплату всем сотрудникам. Надеемся, что в мае будет так же, — говорит Емельян Захаров, совладелец галереи современного искусства "Триумф". — Всем очень-очень трудно, живем, как у Мальчиша-Кибальчиша: "Нам бы ночь простоять да день продержаться".

Емельян добавляет, что при этом "жизнь продолжается": художники творят, на работы поступают запросы из-за границы, а выставка, которая была в галерее до закрытия, — "За стеной" Антона Кузнецова — неожиданно продалась целиком.

© Фото : предоставлено пресс-службой галереи "Триумф" "Африканская кампания" из серии "За стеной" Антона Кузнецова © Фото : предоставлено пресс-службой галереи "Триумф" "Африканская кампания" из серии "За стеной" Антона Кузнецова

"Я очень люблю этот проект, но был уверен, что мало кто купит, — поясняет галерист. — Кстати, серия посвящена тому, что зло может быть незаметным и всегда рядом с тобой. Прямо за стеной твоего дома — настоящее зло, а ты об этом и не знаешь".

Онлайн-продажи

"Мы помогли художникам отобрать лучшее, и получился потрясающий результат — 100 процентов лотов продано!" — рассказывает Владимир Овчаренко, основатель и руководитель аукциона современного искусства Vladey, запустивший серию дистанционных торгов "Все по 100 на карантине". Они проходят каждую субботу, покупки — онлайн и по телефону.

© NASA / предоставлено пресс-службой Vladey Дарья Кудинова, из серии "Afterparty", 2013 1 из 3 Дарья Кудинова, из серии "Afterparty", 2013 © NASA / предоставлено пресс-службой Vladey © Фото : предоставлено пресс-службой Vladey Антон Кузнецов, "Высоко в голубом океане" из серии "Поля возможного счастья", 2020 2 из 3 Антон Кузнецов, "Высоко в голубом океане" из серии "Поля возможного счастья", 2020 © Фото : предоставлено пресс-службой Vladey © Фото : предоставлено пресс-службой Vladey Алексей Азаров, "All you need is love" из серии "Policy Of Truth", 2018 3 из 3 Алексей Азаров, "All you need is love" из серии "Policy Of Truth", 2018 © Фото : предоставлено пресс-службой Vladey 1 из 3 Дарья Кудинова, из серии "Afterparty", 2013 © NASA / предоставлено пресс-службой Vladey 2 из 3 Антон Кузнецов, "Высоко в голубом океане" из серии "Поля возможного счастья", 2020 © Фото : предоставлено пресс-службой Vladey 3 из 3 Алексей Азаров, "All you need is love" из серии "Policy Of Truth", 2018 © Фото : предоставлено пресс-службой Vladey

В трех аукционах приняли участие 152 современных российских художника. Общая выручка — более 17 миллионов рублей.

Топовые лоты: "All you need is love" из серии "Policy Of Truth" Алексея Азарова (восемь тысяч евро), "Высоко в голубом океане" из серии "Поля возможного счастья" Антона Кузнецова (шесть тысяч евро), фотография Франциско Инфанте-Арана "Артефакты" из серии "Антилирование тени" (шесть тысяч евро).

Эксперты рынка считают, что онлайн-аукционов в России будет все больше, но и сейчас их немало — только на эту неделю запланировано около трех десятков: "Книжная полка", STURM, Pioner & Co, "Литфонд", "Совком" и другие.

Страсти и недорогие мастерские

© Фото : предоставлено пресс-службой Vladey Один из лотов онлайн-торгов Vladey, запланированных на 25 апреля. Иван Тузов, "Поцелуи" из серии "Самоизоляция", 2020 © Фото : предоставлено пресс-службой Vladey Один из лотов онлайн-торгов Vladey, запланированных на 25 апреля. Иван Тузов, "Поцелуи" из серии "Самоизоляция", 2020

"Мы очень довольны, у нас получилось в короткий срок организовать "биржу", удобную для художников и покупателей, — подчеркивает Владимир Овчаренко. — На торгах и формируется текущая цена, и это уникальная ситуация, когда все открыто и доступно".

Он не исключает, что после окончания пандемии появится другой инструментарий арт-рынка, возможно, комбинация офф- и онлайна. А пока "невозможно неотрывно следить и анализировать цифры медицинских сводок — скучно. А здесь живое шоу и нешуточные страсти. То что надо".

© Фото : предоставлено пресс-службой Vladey Роман Мокров, "Пятерочка", 2019 1 из 3 Роман Мокров, "Пятерочка", 2019 © Фото : предоставлено пресс-службой Vladey © Фото : предоставлено пресс-службой Vladey Владимир Кожухарь, "В музей", 2016 2 из 3 Владимир Кожухарь, "В музей", 2016 © Фото : предоставлено пресс-службой Vladey © Фото : предоставлено пресс-службой Vladey Олег Устинов, № 8 из серии "Trypophobia trips", 2017. Проданный лот. 3 из 3 Олег Устинов, № 8 из серии "Trypophobia trips", 2017. Проданный лот. © Фото : предоставлено пресс-службой Vladey 1 из 3 Роман Мокров, "Пятерочка", 2019 © Фото : предоставлено пресс-службой Vladey 2 из 3 Владимир Кожухарь, "В музей", 2016 © Фото : предоставлено пресс-службой Vladey 3 из 3 Олег Устинов, № 8 из серии "Trypophobia trips", 2017. Проданный лот. © Фото : предоставлено пресс-службой Vladey

"Я рад, что Vladey запустил карантинные аукционы, это действительно поддерживает, — признается художник Олег Устинов. — До этого "Все по 100" был для меня непростой историей: я занимаюсь абстрактным искусством, и в России его стоимость ниже фигуративного. С этим же сезоном я отпустил ситуацию, сделал ставку на регулярность продаж, и цены на работы стали повышаться".

Художник видит и положительные моменты в нынешней ситуации — отличную мастерскую можно снять в полтора раза дешевле, чем несколько месяцев назад. А еще замедлившаяся общественная жизнь меньше отвлекает от работы.

Не только деньги

При этом сооснователь Altmans Gallery Егор Альтман считает, что онлайн-продажи достаточно ограниченны. "В российском сегменте, где, в принципе, спрос небольшой, очевидно, что интернет может быть подспорьем для реализации чего-то недорогого, — отмечает он. — А дорогие вещи, не посмотрев, никто не приобретет".

"Сейчас, на мой взгляд, важнее некая цеховая солидарность. Продажа работ за небольшие деньги — в первую очередь поддержка художников в непростой ситуации. А еще так наше сообщество позволяет завести новые знакомства, которые могут перерасти в сотрудничество", — говорит галерист Максим Боксер, создавший один из самых громких "карантинных" проектов — группу "Шар и крест" в Facebook. Там можно купить работы до десяти (бумага) и 20 (холст) тысяч рублей.

После реализации десяти работ на платформе одну предлагают передать в фонд. Потом проведут выставку, а в ближайшее время — благотворительный аукцион.

В группе уж несколько тысяч участников — художники, коллекционеры, покупатели. "Многих это поддерживает эмоционально и материально — они чувствуют, что их творчество нужно другим". Галерист уверен, что это останется и после завершения пандемии — как новая форма общения и поддержки друг друга, ведь спад в отрасли будет долгим.

Остаться в истории

© предоставлена пресс-службой галереи "Триумф" Галерея "Триумф" © предоставлена пресс-службой галереи "Триумф" Галерея "Триумф"

"Галерейная деятельность зачастую граничит с общественной, поэтому, очевидно, большого запаса прочности у нее нет, — указывает Егор Альтман. — Из нескольких десятков галерей, что очень мало по сравнению с Лондоном или даже Токио, десятка недосчитаемся".

Он полагает, что одной из мер поддержки для сферы могла бы быть закупка работ молодых художников в фонды государственных институций. С этим согласен и Емельян Захаров: "Это можно хоть завтра сделать".