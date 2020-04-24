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Культура
2020-04-24T08:00
https://ria.ru/20200424/1570343286.html
На что живут художники после закрытия галерей и арт-магазинов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305406_0:84:1051:675_1036x0_80_0_0_31d7cbaaf063eff15080b47188a62b21.png
РИА Новости

На что живут художники после закрытия галерей и арт-магазинов

08:00 24.04.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой галереи "Триумф" Работа из серии "За стеной" Антона Кузнцова
Работа из серии За стеной Антона Кузнцова
© Фото : предоставлено пресс-службой галереи "Триумф"
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Исполнительный директор ММОМА Василий Церетели заявил, что из-за карантина музей недополучил около 30 миллионов рублей дохода. Убытки на рынке современного искусства пока не берется подсчитать никто, но последствия пандемии COVID-19 очевидны. Галереи и аукционы осваивают онлайн, без этого — нет продаж, а значит, и средств у десятков, а может, и сотен художников и работников этой сферы. Чем помогают творцам и как внести свой вклад в искусство — в материале РИА Новости.

Зло стало интереснее

"Нам удалось в апреле заработать достаточно, чтобы выдать зарплату всем сотрудникам. Надеемся, что в мае будет так же, — говорит Емельян Захаров, совладелец галереи современного искусства "Триумф". — Всем очень-очень трудно, живем, как у Мальчиша-Кибальчиша: "Нам бы ночь простоять да день продержаться".
Емельян добавляет, что при этом "жизнь продолжается": художники творят, на работы поступают запросы из-за границы, а выставка, которая была в галерее до закрытия, — "За стеной" Антона Кузнецова — неожиданно продалась целиком.
© Фото : предоставлено пресс-службой галереи "Триумф" "Африканская кампания" из серии "За стеной" Антона Кузнецова
Африканская кампания из серии За стеной Антона Кузнецова
© Фото : предоставлено пресс-службой галереи "Триумф"
"Африканская кампания" из серии "За стеной" Антона Кузнецова

"Я очень люблю этот проект, но был уверен, что мало кто купит, — поясняет галерист. — Кстати, серия посвящена тому, что зло может быть незаметным и всегда рядом с тобой. Прямо за стеной твоего дома — настоящее зло, а ты об этом и не знаешь".

Еще в "Триумфе" развивают онлайн-коммуникации — запустили кинотеатр, подкасты, спецпроект "Чрезвычайное положение" с мнениями социологов, философов о происходящем, на основе которого потом организуют выставку.

Онлайн-продажи

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГалерист Владимир Овчаренко у картины Наталии Турновой "Слышащий" в одном из залов Московского музея современного искусства, где выставлены лоты аукциона Vladey
Галерист Владимир Овчаренко у картины Наталии Турновой Слышащий в одном из залов Московского музея современного искусства, где выставлены лоты аукциона Vladey
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Галерист Владимир Овчаренко у картины Наталии Турновой "Слышащий" в одном из залов Московского музея современного искусства, где выставлены лоты аукциона Vladey
"Мы помогли художникам отобрать лучшее, и получился потрясающий результат — 100 процентов лотов продано!" — рассказывает Владимир Овчаренко, основатель и руководитель аукциона современного искусства Vladey, запустивший серию дистанционных торгов "Все по 100 на карантине". Они проходят каждую субботу, покупки — онлайн и по телефону.
© NASA / предоставлено пресс-службой Vladey

Дарья Кудинова, из серии "Afterparty", 2013

Дарья Кудинова, из серии Afterparty, 2013
1 из 3

Дарья Кудинова, из серии "Afterparty", 2013

© NASA / предоставлено пресс-службой Vladey
© Фото : предоставлено пресс-службой VladeyАнтон Кузнецов, "Высоко в голубом океане" из серии "Поля возможного счастья", 2020
Антон Кузнецов, Высоко в голубом океане из серии Поля возможного счастья, 2020
2 из 3
Антон Кузнецов, "Высоко в голубом океане" из серии "Поля возможного счастья", 2020
© Фото : предоставлено пресс-службой Vladey
© Фото : предоставлено пресс-службой Vladey

Алексей Азаров, "All you need is love" из серии "Policy Of Truth", 2018

Алексей Азаров, All you need is love из серии Policy Of Truth, 2018
3 из 3

Алексей Азаров, "All you need is love" из серии "Policy Of Truth", 2018

© Фото : предоставлено пресс-службой Vladey
1 из 3

Дарья Кудинова, из серии "Afterparty", 2013

© NASA / предоставлено пресс-службой Vladey
2 из 3
Антон Кузнецов, "Высоко в голубом океане" из серии "Поля возможного счастья", 2020
© Фото : предоставлено пресс-службой Vladey
3 из 3

Алексей Азаров, "All you need is love" из серии "Policy Of Truth", 2018

© Фото : предоставлено пресс-службой Vladey
В трех аукционах приняли участие 152 современных российских художника. Общая выручка — более 17 миллионов рублей.
Топовые лоты: "All you need is love" из серии "Policy Of Truth" Алексея Азарова (восемь тысяч евро), "Высоко в голубом океане" из серии "Поля возможного счастья" Антона Кузнецова (шесть тысяч евро), фотография Франциско Инфанте-Арана "Артефакты" из серии "Антилирование тени" (шесть тысяч евро).
Эксперты рынка считают, что онлайн-аукционов в России будет все больше, но и сейчас их немало — только на эту неделю запланировано около трех десятков: "Книжная полка", STURM, Pioner & Co, "Литфонд", "Совком" и другие.

Страсти и недорогие мастерские

© Фото : предоставлено пресс-службой VladeyОдин из лотов онлайн-торгов Vladey, запланированных на 25 апреля. Иван Тузов, "Поцелуи" из серии "Самоизоляция", 2020
Один из лотов онлайн-торгов Vladey, запланированных на 25 апреля. Иван Тузов, Поцелуи из серии Самоизоляция, 2020
© Фото : предоставлено пресс-службой Vladey
Один из лотов онлайн-торгов Vladey, запланированных на 25 апреля. Иван Тузов, "Поцелуи" из серии "Самоизоляция", 2020
"Мы очень довольны, у нас получилось в короткий срок организовать "биржу", удобную для художников и покупателей, — подчеркивает Владимир Овчаренко. — На торгах и формируется текущая цена, и это уникальная ситуация, когда все открыто и доступно".
Он не исключает, что после окончания пандемии появится другой инструментарий арт-рынка, возможно, комбинация офф- и онлайна. А пока "невозможно неотрывно следить и анализировать цифры медицинских сводок — скучно. А здесь живое шоу и нешуточные страсти. То что надо".
© Фото : предоставлено пресс-службой VladeyРоман Мокров, "Пятерочка", 2019
Роман Мокров, Пятерочка, 2019
1 из 3
Роман Мокров, "Пятерочка", 2019
© Фото : предоставлено пресс-службой Vladey
© Фото : предоставлено пресс-службой VladeyВладимир Кожухарь, "В музей", 2016
Владимир Кожухарь, В музей, 2016
2 из 3
Владимир Кожухарь, "В музей", 2016
© Фото : предоставлено пресс-службой Vladey
© Фото : предоставлено пресс-службой Vladey

Олег Устинов, № 8 из серии "Trypophobia trips", 2017. Проданный лот.

Олег Устинов, №8 из серии Trypophobia trips, 2017
3 из 3

Олег Устинов, № 8 из серии "Trypophobia trips", 2017. Проданный лот.

© Фото : предоставлено пресс-службой Vladey
1 из 3
Роман Мокров, "Пятерочка", 2019
© Фото : предоставлено пресс-службой Vladey
2 из 3
Владимир Кожухарь, "В музей", 2016
© Фото : предоставлено пресс-службой Vladey
3 из 3

Олег Устинов, № 8 из серии "Trypophobia trips", 2017. Проданный лот.

© Фото : предоставлено пресс-службой Vladey
"Я рад, что Vladey запустил карантинные аукционы, это действительно поддерживает, — признается художник Олег Устинов. — До этого "Все по 100" был для меня непростой историей: я занимаюсь абстрактным искусством, и в России его стоимость ниже фигуративного. С этим же сезоном я отпустил ситуацию, сделал ставку на регулярность продаж, и цены на работы стали повышаться".
Художник видит и положительные моменты в нынешней ситуации — отличную мастерскую можно снять в полтора раза дешевле, чем несколько месяцев назад. А еще замедлившаяся общественная жизнь меньше отвлекает от работы.

Не только деньги

Амфитеатр в Музейном парке в Москве
10 апреля, 19:20Культура
Карантин расширяет возможности культуры в онлайн, считают эксперты
При этом сооснователь Altmans Gallery Егор Альтман считает, что онлайн-продажи достаточно ограниченны. "В российском сегменте, где, в принципе, спрос небольшой, очевидно, что интернет может быть подспорьем для реализации чего-то недорогого, — отмечает он. — А дорогие вещи, не посмотрев, никто не приобретет".
"Сейчас, на мой взгляд, важнее некая цеховая солидарность. Продажа работ за небольшие деньги — в первую очередь поддержка художников в непростой ситуации. А еще так наше сообщество позволяет завести новые знакомства, которые могут перерасти в сотрудничество", — говорит галерист Максим Боксер, создавший один из самых громких "карантинных" проектов — группу "Шар и крест" в Facebook. Там можно купить работы до десяти (бумага) и 20 (холст) тысяч рублей.
После реализации десяти работ на платформе одну предлагают передать в фонд. Потом проведут выставку, а в ближайшее время — благотворительный аукцион.
В группе уж несколько тысяч участников — художники, коллекционеры, покупатели. "Многих это поддерживает эмоционально и материально — они чувствуют, что их творчество нужно другим". Галерист уверен, что это останется и после завершения пандемии — как новая форма общения и поддержки друг друга, ведь спад в отрасли будет долгим.

Остаться в истории

© предоставлена пресс-службой галереи "Триумф"Галерея "Триумф"
Галерея Триумф
© предоставлена пресс-службой галереи "Триумф"
Галерея "Триумф"
"Галерейная деятельность зачастую граничит с общественной, поэтому, очевидно, большого запаса прочности у нее нет, — указывает Егор Альтман. — Из нескольких десятков галерей, что очень мало по сравнению с Лондоном или даже Токио, десятка недосчитаемся".
Он полагает, что одной из мер поддержки для сферы могла бы быть закупка работ молодых художников в фонды государственных институций. С этим согласен и Емельян Захаров: "Это можно хоть завтра сделать".

"Хотя понятно, наверное, что надо спасать большие отрасли и руководству страны не до маленьких галерей и современного искусства, — продолжает он. — Но по опыту прошлого: великого папу римского Юлия II помнят только потому, что он заказал Микеланджело расписать Сикстинскую капеллу. Поэтому я считаю, что о художниках надо думать — внимательно".

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
17 апреля, 13:00Культура
Зельфира Трегулова: музей не сложил работу на полку до лучших времен
7201111
КультураВыставкиМузеиКоронавирус в РоссииГалерея "Триумф"Овчаренко ВладимирМосква
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