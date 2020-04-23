Москвичи поймали лисенка и передали его в центр реабилитации животных

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Жители юга Жители юга Москвы поймали лисенка и передали его в центр реабилитации диких животных, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Маленького лисенка жители поймали во дворе дома в Южном округе Москвы и передали в центр реабилитации животных. ​Инцидент произошел 23 апреля во дворе одного из домов по Шипиловскому проезду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители позвонили на общегородскую горячую линию, после чего на место выехали специалисты центра реабилитации животных департамента природопользования Москвы.

Лисенок, которому не менее двух месяцев, находится в удовлетворительном состоянии, говорится в сообщении. Специалисты считают, что после прохождения реабилитации есть шанс вернуть его в живую природу.

Руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что за год фиксируются до 400 обращений от обнаруживших лисиц в черте Москвы, больше всего - в ЮАО.

Подчеркивается, что в данный период идет обычная сезонная активность лис в городе в поисках корма, но, возможно, из-за периода самоизоляции жителей, лисы еще больше осмелели и чаще приближаются к жилым домам.