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2020-04-23T18:34
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Москвичи поймали лисенка и передали его в центр реабилитации животных
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РИА Новости

Москвичи поймали лисенка и передали его в центр реабилитации животных

18:34 23.04.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛисенок
Лисенок
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Лисенок
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Жители юга Москвы поймали лисенка и передали его в центр реабилитации диких животных, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Маленького лисенка жители поймали во дворе дома в Южном округе Москвы и передали в центр реабилитации животных. ​Инцидент произошел 23 апреля во дворе одного из домов по Шипиловскому проезду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жители позвонили на общегородскую горячую линию, после чего на место выехали специалисты центра реабилитации животных департамента природопользования Москвы.
Лисенок, которому не менее двух месяцев, находится в удовлетворительном состоянии, говорится в сообщении. Специалисты считают, что после прохождения реабилитации есть шанс вернуть его в живую природу.
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Руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что за год фиксируются до 400 обращений от обнаруживших лисиц в черте Москвы, больше всего - в ЮАО.
Подчеркивается, что в данный период идет обычная сезонная активность лис в городе в поисках корма, но, возможно, из-за периода самоизоляции жителей, лисы еще больше осмелели и чаще приближаются к жилым домам.
"Мы призываем москвичей не трогать лис, не приближаться к ним. Также не нужно подкармливать лис и других диких животных, потому что это влечет за собой нарушение естественного уклада их жизни. Однако, если животное находится на территории образовательного учреждения или очевидно нуждается в помощи, например, ранено, тогда, пожалуйста, звоните на горячую линию и вызывайте на помощь специалистов", - цитируют в пресс-службе слова Кульбачевского.
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