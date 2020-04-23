Глава ВОЗ предупредил о возможных вспышках кори и полиомиелита

"Прекращение работы служб иммунизации вследствие пандемии COVID-19 чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин", - отмечается в заявлении ВОЗ, приуроченном к Всемирной недели иммунизации с 24 по 30 апреля.

ВОЗ отмечает, что когда службы вакцинации во время чрезвычайных ситуаций начинают работать с перебоями, даже если эти перерывы в работе длятся непродолжительное время, возрастает риск таких болезней, как корь и полиомиелит. Организация напоминает, что из-за вспышки кори в 2019 году в Демократической Республике Конго погибло более 6 тысяч человек.