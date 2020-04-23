Глава ВОЗ предупредил о возможных вспышках кори и полиомиелита

"Прекращение работы служб иммунизации вследствие пандемии COVID-19 чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин", - отмечается в заявлении ВОЗ, приуроченном к Всемирной недели иммунизации с 24 по 30 апреля.
ВОЗ отмечает, что когда службы вакцинации во время чрезвычайных ситуаций начинают работать с перебоями, даже если эти перерывы в работе длятся непродолжительное время, возрастает риск таких болезней, как корь и полиомиелит. Организация напоминает, что из-за вспышки кори в 2019 году в Демократической Республике Конго погибло более 6 тысяч человек.
"Вспышки болезней не должны оставаться угрозой, когда у нас есть безопасные и эффективные вакцины для нашей защиты. В то время как мир стремится разработать новую вакцину для COVID-19 с рекордной скоростью, мы не должны проиграть битву по защите людей от болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин. Эти болезни вернутся, если мы не будем проводить вакцинацию", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
ВОЗ призвала страны в условиях вспышки коронавируса "защитить службы иммунизации", чтобы минимизировать вспышки болезней и гибель людей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались. Европейский регион занимает первое место по числу заражений в мире (1 219 486 случаев).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.