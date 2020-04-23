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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T16:30
https://ria.ru/20200423/1570473257.html
ВОЗ: половина жертв коронавируса в Европе проживали в центрах по уходу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569729561_0:181:3083:1915_1036x0_80_0_0_952186e8f128bebce67b4ab7e0670231.jpg
РИА Новости

ВОЗ: половина жертв коронавируса в Европе проживали в центрах по уходу

16:30 23.04.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде
Медицинской работник доставляет пациента на каталке в приемное отделение госпиталя Северо Очоа в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Практически половина всех жертв коронавируса в европейском регионе проживали в учреждениях долговременного ухода, сообщил директор европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"В соответствии с оценкой стран европейского региона, вплоть до половины всех скончавшихся от COVID-19, были резидентами учреждений длительного ухода. Это невообразимая человеческая трагедия", - приводятся слова Клюге в Twitter ВОЗ в Европе.
По его словам, преклонный возраст этих людей, их состояние здоровья, умственные проблемы, которые не позволяют им следовать рекомендациям по охране своего здоровья или соблюдения гигиены, подвергают их большему риску заражения.
Клюге заявил, что в настоящее время из-за сложившейся ситуации многих из жителей этих учреждений запрещено посещать, что лишает их физической и эмоциональной поддержки. Кроме того, по его словам, "то, как жители этих учреждений получают помощь, дает возможность вирусу распространяться".
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"Даже очень старые люди, которые слабы и живут со многими хроническими заболеваниями, имеют шансы на выздоровление, если за ними хорошо присматривают", - говорится в сообщении.
В связи с этим глава региональной ВОЗ предложил поощрять сотрудников центров длительного ухода, изменить способ функционирования этих учреждений и выстроить систему, которая ставит человеческие нужды на первое место.
Ранее Клюге заявлял, что свыше 95% смертельных случаев от COVID-19 в Европейском регионе составляют люди в возрасте от 60 лет, в особой группе риска остаются пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и диабетом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались. Европейский регион занимает первое место по числу заражений в мире (1 219 486 случаев).
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЕвропаВ мире
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