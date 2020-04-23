В ЕСПЧ зарегистрировали жалобу якутского "шамана" Габышева

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу якутского самопровозглашенного "шамана" Александра Габышева на задержание полицейскими, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Прянишников.

О подаче в ЕСПЧ жалобы, касающейся задержания Габышева и его сторонников 10 декабря 2019 года, другой его адвокат Ольга Тимофеева рассказала РИА Новости в начале февраля.

"После прохождения внутрироссийских судебных инстанций мы подали жалобу в ЕСПЧ от имени Александра Габышева и его спутников Кирилла Мухтавулина и Алексея Брылева. Ее зарегистрировали", - сказал Прянишников.

Габышева задержали в середине сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву . На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.

Второй поход Габышева на Москву завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. При этом, как писали в соцсетях, он самодельным мечом порвал одежду одному из силовиков. По словам Тимофеевой, следственные органы не стали возбуждать уголовное дело против "шамана" за порванную куртку сотрудника полиции, а также вернули ему ранее изъятый меч.

По инициативе следователя Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что в его высказываниях содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ, "шамана" признали невменяемым.