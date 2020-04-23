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В ЕСПЧ зарегистрировали жалобу якутского "шамана" Габышева
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РИА Новости

В ЕСПЧ зарегистрировали жалобу якутского "шамана" Габышева

15:13 23.04.2020 (обновлено: 16:41 23.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу якутского самопровозглашенного "шамана" Александра Габышева на задержание полицейскими, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Прянишников.
О подаче в ЕСПЧ жалобы, касающейся задержания Габышева и его сторонников 10 декабря 2019 года, другой его адвокат Ольга Тимофеева рассказала РИА Новости в начале февраля.
Александр Габышев
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"После прохождения внутрироссийских судебных инстанций мы подали жалобу в ЕСПЧ от имени Александра Габышева и его спутников Кирилла Мухтавулина и Алексея Брылева. Ее зарегистрировали", - сказал Прянишников.
Габышева задержали в середине сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Второй поход Габышева на Москву завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. При этом, как писали в соцсетях, он самодельным мечом порвал одежду одному из силовиков. По словам Тимофеевой, следственные органы не стали возбуждать уголовное дело против "шамана" за порванную куртку сотрудника полиции, а также вернули ему ранее изъятый меч.
По инициативе следователя Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что в его высказываниях содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ, "шамана" признали невменяемым.
По словам Прянишникова, защита провела независимую экспертизу, которая указала, что выводы первой амбулаторной экспертизы преждевременны и носят ситуативный характер, они сделаны не вокруг его психического состояния, а вокруг ситуации, которую он создал в момент своего похода, когда в Бурятии собралось большое количество людей на несанкционированном мероприятии.
Полиция
11 декабря 2019, 15:14
Якутского "шамана" оштрафовали на тысячу рублей
12410812
РоссияАлександр Габышев (якутский шаман)Европейский судЯкутскПроисшествия
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