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2020-04-23T14:48
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Крепкий алкоголь в маленьких бутылках не исчезнет из продажи в России
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РИА Новости

Крепкий алкоголь в маленьких бутылках не исчезнет из продажи в России

14:48 23.04.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАлкоголь
Алкоголь
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Алкоголь. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Крепкий алкоголь в маленьких бутылках не исчезнет из продажи в России, так как исполнение обновленного ГОСТа, ограничивающего использование ряда емкостей малых объемов, является добровольным, следует из ответа Росстандарта на письмо Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), который имеется в распоряжении РИА Новости.
В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что крепкий алкоголь может исчезнуть с полок магазинов из-за вступления в силу с 1 июля 2020 года обновленного ГОСТа "Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте". По данным газеты, новый стандарт исключает возможность использования производителями крепкого алкоголя емкостей объемом 250 и 375 миллилитров.
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Союз производителей алкогольной продукции написал 13 апреля письмо в Росстандарт, в котором попросил дать разъяснения о применении данного ГОСТа 8.579-2019. "В ответ на письмо СПАП Росстандарт сообщил, что мы можем это (ГОСТ - ред.) и не соблюдать", - рассказал РИА Новости президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. В частности, в ответном письме Росстандарта говорится следующее: "В соответствии с этим, несоблюдение требований этого стандарта формально не может рассматриваться как несоблюдение требований технического регламента союза".
В документе также поясняется, что требование по запрету использования емкостей некоторых объемов устанавливается для того, чтобы не вводить потребителя в заблуждение. "Исключен номинал 250 мл, который был между 200 мл и 350 мл; исключен номинал 375 мл, который был между 350 мл и 500 мл и т.д.", - говорится в письме.
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Как пояснил президент СПАП, указанные емкости важны, так как отечественные производители занимаются не только российским рынком, но и экспортом, где, например, емкость 0,375 литра является ключевой. Кроме того, бизнес уже потратил средства на пресс-формы для бутылок, зарегистрировал в Роспатенте бренды в этих емкостях.
"Маленькие емкости сейчас являются быстрорастущим сегментом, потому что люди не могут себе позволить выпивать по литру или 0,75, или даже пол-литра, они предпочитают выпить немного. Сейчас их ущемлять, убавлять у них количество маленьких емкостей - против тренда, поэтому такое явление для меня глубоко непонятно", - сказал Косарев.
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РоссияЭкономика
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