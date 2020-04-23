МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Крепкий алкоголь в маленьких бутылках не исчезнет из продажи в России, так как исполнение обновленного ГОСТа, ограничивающего использование ряда емкостей малых объемов, является добровольным, следует из ответа Крепкий алкоголь в маленьких бутылках не исчезнет из продажи в России, так как исполнение обновленного ГОСТа, ограничивающего использование ряда емкостей малых объемов, является добровольным, следует из ответа Росстандарта на письмо Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), который имеется в распоряжении РИА Новости.

В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что крепкий алкоголь может исчезнуть с полок магазинов из-за вступления в силу с 1 июля 2020 года обновленного ГОСТа "Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте". По данным газеты, новый стандарт исключает возможность использования производителями крепкого алкоголя емкостей объемом 250 и 375 миллилитров.

Союз производителей алкогольной продукции написал 13 апреля письмо в Росстандарт, в котором попросил дать разъяснения о применении данного ГОСТа 8.579-2019. "В ответ на письмо СПАП Росстандарт сообщил, что мы можем это (ГОСТ - ред.) и не соблюдать", - рассказал РИА Новости президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. В частности, в ответном письме Росстандарта говорится следующее: "В соответствии с этим, несоблюдение требований этого стандарта формально не может рассматриваться как несоблюдение требований технического регламента союза".

В документе также поясняется, что требование по запрету использования емкостей некоторых объемов устанавливается для того, чтобы не вводить потребителя в заблуждение. "Исключен номинал 250 мл, который был между 200 мл и 350 мл; исключен номинал 375 мл, который был между 350 мл и 500 мл и т.д.", - говорится в письме.

Как пояснил президент СПАП, указанные емкости важны, так как отечественные производители занимаются не только российским рынком, но и экспортом, где, например, емкость 0,375 литра является ключевой. Кроме того, бизнес уже потратил средства на пресс-формы для бутылок, зарегистрировал в Роспатенте бренды в этих емкостях.