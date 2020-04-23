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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-04-28T13:38
https://ria.ru/20200423/1570461450.html
Лукашенко пожаловался на три удара по белорусской экономике
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РИА Новости

Лукашенко пожаловался на три удара по белорусской экономике

13:32 23.04.2020 (обновлено: 13:38 28.04.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 23 апр — РИА Новости. Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается закрывать границы из-за пандемии COVID-19, но будет и далее контролировать людей и грузы.
Как сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня", с таким заявлением Лукашенко выступил на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях пандемии. В частности, он обратил внимание на то, что небольшая белорусская экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, вынуждена парировать одновременно несколько ударов.
"Во-первых, это нефтяные ограничения нашего ближайшего партнера. Мы в конце прошлого года и в начале этого начали с нефтегазовой пандемии. Россия прекратила в нужных объемах поставлять нам нефть. Это больно ударило по нашей экономике. Второе — это разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ. В том числе и главного нашего партнера — Российской Федерации. Они закрыли границы, затруднив и прекратив всякое движение людей. Естественно, это отразилось на экономике", — сказал президент.
Он подчеркнул, что Белоруссия границы не закрывала.
"Да, нам было непросто. Но мы определили три коридора, по которым до сих пор передвигаются люди и грузы. И закрываться не собираемся. Пока нет такой необходимости. Контролируем людей, грузы", — добавил Лукашенко, отметив, что такой контроль обходится недешево, но Минск решил действовать именно таким образом.
Третьим ударом для национальной экономики белорусский лидер назвал "психоз, связанный с пандемией". Здесь Лукашенко поставил правительству задачу "удержаться и не свалиться по основным показателям экономического развития".
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Президент Белоруссии и раньше не раз обвинял Россию в осложнении двусторонних отношений — в частности, в том, что Москва якобы нарушает договоры в экономической сфере. В Кремле это заявление называли некорректным, подчеркнув, что спорные вопросы, включая коммерческие, должны решаться спокойно, путем деловых переговоров.
В марте премьеры двух стран Михаил Мишустин и Сергей Румас отметили в телефонном разговоре, что Москва и Минск достигли принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы и позволяющих обеспечить поставку российской нефти в Белоруссию в полном объеме.
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли. В Белоруссии выявили 7281 случай заболевания, скончались 58 человек.
В большинстве стран Европы действуют жесткие противоэпидемические меры: закрыты границы, остановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение, ограничена торговля, жителям предписано соблюдать карантин или режим самоизоляции. Белоруссия свои границы не закрывала. Лукашенко не раз критиковал Россию и другие страны за введенные ограничения и заявлял, что они используют тему коронавируса в своих интересах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Заявление для слабоумных, ибо остальные страны закрыли границы. Так что бульбаш, хоть открывай, хоть наизнанку выверни, по факту граница закрыта, только с другой стороны))
23 апреля, 13:37
Covid короновирусович
104200011
Прав Батька. Все вокруг границы закрыли? Закрыли. Так ему зачем деньги тратить? Граница и так на замке. Уважаю!
23 апреля, 14:01
Сергей Ростовцев
184420026
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