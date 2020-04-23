Лукашенко пожаловался на три удара по белорусской экономике

МИНСК, 23 апр — РИА Новости. Президент Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается закрывать границы из-за пандемии COVID-19, но будет и далее контролировать людей и грузы.

Как сообщает издание " СБ. Беларусь сегодня ", с таким заявлением Лукашенко выступил на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях пандемии. В частности, он обратил внимание на то, что небольшая белорусская экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, вынуждена парировать одновременно несколько ударов.

"Во-первых, это нефтяные ограничения нашего ближайшего партнера. Мы в конце прошлого года и в начале этого начали с нефтегазовой пандемии. Россия прекратила в нужных объемах поставлять нам нефть. Это больно ударило по нашей экономике. Второе — это разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ. В том числе и главного нашего партнера — Российской Федерации. Они закрыли границы, затруднив и прекратив всякое движение людей. Естественно, это отразилось на экономике", — сказал президент.

Он подчеркнул, что Белоруссия границы не закрывала.

"Да, нам было непросто. Но мы определили три коридора, по которым до сих пор передвигаются люди и грузы. И закрываться не собираемся. Пока нет такой необходимости. Контролируем людей, грузы", — добавил Лукашенко, отметив, что такой контроль обходится недешево, но Минск решил действовать именно таким образом.

Третьим ударом для национальной экономики белорусский лидер назвал "психоз, связанный с пандемией". Здесь Лукашенко поставил правительству задачу "удержаться и не свалиться по основным показателям экономического развития".

Президент Белоруссии и раньше не раз обвинял Россию в осложнении двусторонних отношений — в частности, в том, что Москва якобы нарушает договоры в экономической сфере. В Кремле это заявление называли некорректным, подчеркнув, что спорные вопросы, включая коммерческие, должны решаться спокойно, путем деловых переговоров.

В марте премьеры двух стран Михаил Мишустин Сергей Румас отметили в телефонном разговоре, что Москва и Минск достигли принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы и позволяющих обеспечить поставку российской нефти в Белоруссию в полном объеме.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли. В Белоруссии выявили 7281 случай заболевания, скончались 58 человек.

В большинстве стран Европы действуют жесткие противоэпидемические меры: закрыты границы, остановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение, ограничена торговля, жителям предписано соблюдать карантин или режим самоизоляции. Белоруссия свои границы не закрывала. Лукашенко не раз критиковал Россию и другие страны за введенные ограничения и заявлял, что они используют тему коронавируса в своих интересах.