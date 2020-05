СМИ узнали, что режиссер "Фотографии" снимет байопик о Уитни Хьюстон

Клайв Дэвис, который открыл ее миру, и работал с ней много лет, недавно заявил , что "очень разочарован" двумя документальными фильмами о певице: Whitney: Can I be me (2017 год) и "Уитни" (2018 год) Кевина Макдональда. Говоря о потенциальном биографическом фильме, он подчеркнул, что не заинтересован "закрывать глаза" на борьбу Хьюстон с зависимостью и ее отношения с Робин Кроуфорд.