СМИ узнали, что режиссер "Фотографии" снимет байопик о Уитни Хьюстон

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Канадский режиссер Стелла Мэги ("Фотография") снимет биографический фильм об американской певице Уитни Хьюстон. Байопик будет называться "I wanna dance with somebody" ("Я хочу танцевать с кем-то"), Канадский режиссер Стелла Мэги ("Фотография") снимет биографический фильм об американской певице Уитни Хьюстон. Байопик будет называться "I wanna dance with somebody" ("Я хочу танцевать с кем-то"), сообщает Deadline.

По информации издания, продюсером проекта выступит Клайв Дэвис, а сценарий напишет Энтони МакКартен, который был задействован в фильмах "Два Папы", "Темные времена", "Богемская рапсодия.

Создатели байопика покажут, как Уитни Хьюстон, простая девочка из Нью-Джерси, стала одной из величайших вокалисток всех времен.

Клайв Дэвис, который открыл ее миру, и работал с ней много лет, недавно заявил , что "очень разочарован" двумя документальными фильмами о певице: Whitney: Can I be me (2017 год) и "Уитни" (2018 год) Кевина Макдональда. Говоря о потенциальном биографическом фильме, он подчеркнул, что не заинтересован "закрывать глаза" на борьбу Хьюстон с зависимостью и ее отношения с Робин Кроуфорд.

Энтони МакКартен пообещал, что "сценарий наконец раскроет всю Уитни".

В проекте примет участие и Пэт Хьюстон, сводная сестра и менеджер умершей в 2012 году исполнительницы, она обладает правами на ее песни. Сейчас она выступит одним из продюсеров и представителем от семьи.

Благодаря этому в фильме прозвучат многие из хитов, на использование которых дала согласие Пэт, в том числе и легендарная песня из фильма "Телохранитель" "I will always love you".